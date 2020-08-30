Масленникова объяснила, почему тренеры боятся рисковать при постановке программ фигуристам

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Известный российский хореограф Елена Масленникова рассказала, почему тренеры по фигурному катанию предпочитают использовать проверенную музыку вместо того, чтобы придумывать что-то оригинальное.
Масленникова объяснила, почему тренеры боятся рисковать при постановке программ фигуристам
  • РИА Новости

«Один из тренеров, с которым я работала в этом сезоне, взял для своих фигуристов очень интересную и необычную обработку классики, а на прокатах судьи ему сказали: «Ну и зачем ты всё это накрутил? Взял бы нормальную музыку и не выпендривался». И что в этой ситуации человеку делать? Ведь эти же люди потом будут судить его учеников, от их восприятия программ напрямую зависит результат», — объяснила Масленникова в интервью RT.

При этом она подчеркнула, что проблема заключается не столько в самих специалистах, сколько в судьях.

«Вот наставники и боятся рисковать. Им проще поставить что-то предельно доступное, чтобы ни у кого не возникало претензий. Хотя проблема на самом деле в том, что судьи просто не хотят расти, не хотят развивать свои уши и мировоззрение в целом — смотреть что-то новое, слушать, читать», — добавила постановщик.

Ранее Алексей Ягудин высказался о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

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