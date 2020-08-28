Ягудин высказался о возможном повышении возрастного ценза в женском катании

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал намерение Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотреть вопрос о поднятии возрастного ценза в женском одиночном катании.

«Я всегда был против повышения возрастного ценза. При любой системе есть довольные и недовольные. Наверное, многих не устраивает, что в женском одиночном катании практически бесполезно с нами бороться. Возможно, этот факт и двигает людьми в конгрессе», — приводит слова Ягудина газета «Известия».

Он отметил, что спортсменам нужно давать возможность показывать то, что они умеют, вне зависимости от возраста, нации или религии.

«Фигурист не виноват, что он в столь юном возрасте может делать то, что не могут делать его соперники в более зрелом. Лучше смотреть на молодых спортсменов, которые покоряют всё новые и новые технические вершины, чем на 20—30-летних, которые отбывают свой номер», — добавил олимпийский чемпион.

ISU рассмотрит вопрос о поднятии возрастного ценза в женском катании с 15 до 17 лет на конгрессе организации в 2021 году.

Ранее сообщалось, что тренер предположил, что возрастной ценз приведёт к снижению популярности фигурного катания.