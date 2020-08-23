Тренер Самоделкиной предположил, что возрастной ценз приведёт к снижению популярности фигурного катания

Сергей Давыдов, тренер российской фигуристки Софьи Самоделкиной, высказал мнение о возможном изменении возрастного ценза в женском одиночном катании.

«Это такая палка о двух концах. Всё-таки женское фигурное катание сейчас находится на высочайшем техническом уровне. К нему приковано огромное внимание, его постоянно обсуждают, о нём пишут — и всё это именно из-за четверных прыжков. Не знаю, честно говоря, в чём здесь правда, но всё равно считаю, что «гонка вооружений», все эти сложные элементы в очень большой степени привлекают внимание к нашему виду спорта. Поднимут возраст — гонка за сложностью потеряет всякий смысл», — заявил Давыдов в беседе с RT.

Ранее он высказал мнение об идее введения контрактов в фигурном катании.