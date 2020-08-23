Тренер Самоделкиной — о системе контрактов: фигурист должен понимать, что не может уйти безнаказанно

Сергей Давыдов, тренер российской фигуристки Софьи Самоделкиной, высказал мнение об идее введения контрактов в фигурном катании.

«Нужны ли контракты? Считаю, что да. Пока отношения не начнут оформлять юридически, у тренеров не будет никакой возможности привязать к себе спортсмена. Живут же по таким системам хоккей и футбол. Наставник должен знать: если он, допустим, заключает договор на три месяца или на три года, весь этот срок он спокойно работает. Если же подопечный разрывает соглашение раньше времени, должна быть предусмотрена какая-то неустойка, компенсация. То есть человек должен понимать, что он не может безнаказанно развернуться и уйти. И, возможно, люди станут более серьёзно всё обдумывать, прежде чем принять решение», — рассказал Давыдов RT.

Ранее он рассказал, что Самоделкина планирует освоить четверной лутц.