Фигурист Ханю отказался участвовать в серии Гран-при из-за коронавируса

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю сообщил о своём намерении пропустить этапы серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21 из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Фигурист Ханю отказался участвовать в серии Гран-при из-за коронавируса
  • Reuters

«Сейчас трудно судить о связи и влиянии коронавируса на развитие бронхиальной астмы, но если человек, страдающий респираторным заболеванием, заболевает COVID-19, это может стать очень серьёзной проблемой. Я хочу быть максимально осторожным. Кроме того, моему тренеру сложно приехать в Японию, как и мне поехать сейчас в Канаду. К тому же, в случае переездов для участия в этапах Гран-при потребуется двухнедельная самоизоляция, в это время будет невозможно полноценно тренироваться. А соревноваться в неидеальном состоянии невозможно. Обидно, но я решил пропустить этапы Гран-при в грядущем сезоне», — говорится в открытом письме Ханю, адресованном Федерации фигурного катания Японии.

25-летний Ханю является победителем Олимпийских игр 2014 и 2018 года в одиночном катании, двукратным чемпионом мира, чемпионом четырёх континентов, а также четырёхкратным победителем финала Гран-при. 

Ранее ISU объявил порядок проведения Гран-при по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить