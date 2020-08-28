Фигурист Ханю отказался участвовать в серии Гран-при из-за коронавируса

Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю сообщил о своём намерении пропустить этапы серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21 из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Сейчас трудно судить о связи и влиянии коронавируса на развитие бронхиальной астмы, но если человек, страдающий респираторным заболеванием, заболевает COVID-19, это может стать очень серьёзной проблемой. Я хочу быть максимально осторожным. Кроме того, моему тренеру сложно приехать в Японию, как и мне поехать сейчас в Канаду. К тому же, в случае переездов для участия в этапах Гран-при потребуется двухнедельная самоизоляция, в это время будет невозможно полноценно тренироваться. А соревноваться в неидеальном состоянии невозможно. Обидно, но я решил пропустить этапы Гран-при в грядущем сезоне», — говорится в открытом письме Ханю, адресованном Федерации фигурного катания Японии.

25-летний Ханю является победителем Олимпийских игр 2014 и 2018 года в одиночном катании, двукратным чемпионом мира, чемпионом четырёх континентов, а также четырёхкратным победителем финала Гран-при.

Ранее ISU объявил порядок проведения Гран-при по фигурному катанию.