«Мне интересно попробовать себя в новом амплуа»: Загитова отказалась от участия в контрольных прокатах сборной России

Фигуристка Алина Загитова не примет участия в контрольных прокатах сборной России. Своё решение она объяснила участием в телешоу «Ледниковый период», где выступит в роли ведущей. При этом, по словам постановщика Ильи Авербуха, съёмки бы не помешали её тренировкам. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган призвал с пониманием отнестись к решению спортсменки, а тренер Александр Жулин предположил, что от её отказа пострадает зрелищность соревнований.

Фигуристка Алина Загитова не примет участия в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в московском «Мегаспорте» с 12 по 13 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), опубликовав заявление, с которым обратилась олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018.

«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», — говорится в сообщении.

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По информации RT, в организации сделали всё возможное, чтобы Загитова не отказывалась от первого значимого мероприятия, когда фигуристы демонстрируют свою готовность к новому сезону. Однако сторонам не удалось договориться, и она сделала выбор в пользу телешоу.

Генеральный директор ФФККР Александр Коган выразил сожаление по поводу данного решения, хотя и призвал отнестись к нему с пониманием.

«Конечно, жалко, что она не выступает. У неё есть очень интересная короткая программа. По крайней мере, я сужу по тому, что видел. Поэтому испытываем спортивную грусть из-за этого решения», — цитирует Когана «Чемпионат».

Слухи о том, что Загитова станет соведущей Алексея Ягудина в новом сезоне «Ледникового периода», появились ещё в конце августа. Но тогда ни она сама, ни создатели шоу не подтверждали эту информацию. Официально об этом стало известно лишь два дня назад. В то же время главный постановщик Илья Авербух подчеркнул, что отказ от контрольных прокатов не связан с телепроектом, так как ведущий задействован на съёмках лишь четыре раза в месяц.

Ученица Этери Тутберидзе не заявлена и на этапы Кубка России, который станет отбором на чемпионат страны. По словам президента ФФККР Александра Горшкова, о её участии в соревнованиях «пока речи не идёт».

«На её месте я бы закончила со спортом»

Для представителей российского фигурного катания решение Загитовой не стало неожиданностью. Чемпион мира 1993 года, а ныне тренер Александр Жулин признался, что предполагал такое развитие событий с тех пор, как подтвердилось её участие в «Ледниковом периоде». В то же время он отметил и возможные негативные последствия.

«Считаю, что Алина пропустит сезон. То, что она объявила об этом в последний момент, наверное, не совсем правильно. Нужно как-то заранее. Всё равно там будет на кого посмотреть, но это потеря, когда такое имя не участвует. Это плохо для зрителей, что её не будет», — приводит слова Жулина Sport24.

Разумеется, вновь возник вопрос о возможности возвращения Загитовой в спорт после паузы, которую она взяла в декабре прошлого года. По мнению четырёхкратной чемпионки мира Натальи Бестемьяновой, фигуристке уже сейчас стоит объявить о завершении карьеры.

«Алина — взрослая девушка и может принимать собственные решения. На её месте я бы закончила со спортом и занялась другими вещами, которых в жизни очень много: шоу, выступления, учёба. Она может добиться ещё многого, ведь она очень молода. В спорте Загитова получила всё, о чём можно мечтать. Её обожают, что ещё нужно?» — заявила Бестемьянова «Чемпионату».

Схожей точки зрения придерживается и Ягудин. Он поддержал спортсменку, отметив, что её жизнь только начинается.

«Она никому ничего не должна, это мы ей просто должны сказать спасибо за то, что она уже сделала! У неё есть полный комплект: Европа, мир, Россия, Олимпиада. Всё, дальше может делать то, что хочет!» — подчеркнул Ягудин.

В то же время некоторые по-прежнему надеются на возвращение ученицы Тутберидзе. Так, по мнению двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова, в потенциальном пропуске сезона нет ничего удивительного, так как из-за пандемии коронавируса он в любом случае получится скомканным.

«Этот сезон никому особо не нужен: просто для того, чтобы спортсмены не застоялись. Возможно, Алина решила сосредоточиться на «Ледниковом периоде». Для неё это новая профессия. По себе знаю, насколько непросто работать на телевидении. Это отнимает много времени», — пояснил Траньков.

При этом чемпионка Универсиады-2015 Алёна Леонова предположила, что для Загитовой не составит проблемы вернуться в спорт и после столь длительного перерыва.

«Съёмки в «Ледниковом периоде» занимают много времени. Вероятно, в этом сезоне она выступать не будет. Но Алина — очень сильная спортсменка, ей всего 18 лет. Ничего не мешает ей вернуться в спорт и в следующем сезоне. Не вижу здесь ничего невозможного, если она будет конкурентоспособна на фоне остальных», — цитирует Леонову ТНВ.

Стоит отметить, что съёмки «Ледникового периода» уже в самом разгаре, а в социальных сетях начали появляться первые кадры Загитовой и Ягудина в роли ведущих. Кроме того, олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити рассказал, что чемпионка мира 2019 года со всей серьёзностью подходит к выполнению своих обязанностей и даже занимается с преподавателем по речи.

Своими впечатлениями от процесса поделилась и двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, входящая в жюри телешоу.

«Хотя сегодня она немножечко волновалась, слова путала, но к концу сезона Алина раскроется, покажет весь свой потенциал. Понятно, что завоевать олимпийскую медаль ей удалось упорным трудом. Так и в журналистике Загитова сможет всего достичь благодаря упорному труду», — уверена Исинбаева.