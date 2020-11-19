Загитова опубликовала новое фото, которое восхитило подписчиков

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новую фотографию на своей странице в социальной сети.

Фото опубликовано в Instagram 18-летней спортсменки.

Многие подписчики оставили восхищённые комментарии по поводу снимка Загитовой.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. В настоящее время она работает ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, также она побеждала на чемпионате мира в 2019 году и первенстве Европы в 2018 году.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал реакцию Даниила Глейхенгауза на его интервью с Загитовой.