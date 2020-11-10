Губерниев прокомментировал реакцию Глейхенгауза на его интервью с Загитовой

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о реакции Даниила Глейхенгауза, хореографа группы тренера Этери Тутберидзе, на интервью с фигуристкой Алиной Загитовой.
Губерниев прокомментировал реакцию Глейхенгауза на его интервью с Загитовой
  • РИА Новости

«Мы в прекрасных отношениях с Глейхенгаузом, давно с ним знакомы и всегда мило общались. Его слова? Это нормальная реакция наставника. Моя работа всегда вызывает различные эмоции, равнодушных нет. Могу сказать, что я люблю всех фигуристов. Этот спорт имеет для меня большое значение», — цитирует Губерниева Sport24.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. В настоящее время она работает ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, также она побеждала на чемпионате мира в 2019 году и первенстве Европы в 2018 году.

Ранее Глейхенгауз рассказал о своей реакции на интервью Загитовой Губерниеву.

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