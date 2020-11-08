Глейхенгауз рассказал о своей реакции на интервью Загитовой Губерниеву

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, признался, что изначально немного обиделся на комментатора Дмитрия Губерниева из-за интервью с фигуристкой Алиной Загитовой.

«У меня скорее сыграли такие чувства... Немножко обиделся на него. Нет, с точки зрения журналистики, думаю, он задал те вопросы, которые хотелось задать. Другой вопрос, как это восприняли. Но Алина здорово ответила, со всем справилась. Так что, думаю, ничего страшного не произошло», — цитирует Глейхенгауза «Спорт-Экспресс».

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. В настоящее время она работает ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, также она побеждала на чемпионате мира в 2019 году и первенстве Европы в 2018 году.

Ранее Глейхенгауз назвал условия возвращения Загитовой к соревнованиям.