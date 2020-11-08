Глейхенгауз назвал условия возвращения Загитовой к соревнованиям

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, назвал условия, при которых фигуристка Алина Загитова вернётся к соревновательной деятельности.

«Для того чтобы вернуться, нужно восстановить хотя бы всё то, что она умела. Чисто прыгать пять тройных, каскады 3-3 плюс набрать физические кондиции, для того чтобы выкатывать этот набор во второй половине программы. Когда (и если) она это сделает, тогда можно будет уже говорить о возвращении», — цитирует Глейхенгауза «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что на данный момент спортсменка больше занимается тренировками, а не учёбой.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. В настоящее время она работает ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года, также она побеждала на чемпионате мира (2019 год) и первенстве Европы (2018 год).

Ранее Глейхенгауз высказался о новом номере Загитовой.