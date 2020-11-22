«Это было чемпионское катание»: эксперты о сенсационной победе Туктамышевой на этапе Гран-при в Москве

Елизавета Туктамышева показала на московском этапе Гран-при дерзкое и уверенное катание, которое помогло ей опередить более молодых соперниц. Об этом заявила бронзовая медалистка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова. В свою очередь, тренер по танцам на льду Александр Жулин отдал должное наставнику Елизаветы Алексею Мишину, а олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова отметила, что считает победу Туктамышевой абсолютно заслуженной.

Московский этап Гран-при по фигурному катанию завершился сенсационным триумфом Елизаветы Туктамышевой. Перед началом соревнований в качестве главной претендентки на золото большинство экспертов называли Александру Трусову, но после произвольной программы они были вынуждены признать заслуженность победы ученицы Алексея Мишина.

«Победа Туктамышевой — это победа Мишина, профессора во всех ипостасях, в мужском и женском катании. Да, я думал, что Лиза может включиться в борьбу за второе место, но то, что она выиграла, стало для меня неожиданностью. Это, конечно, потрясающая победа. По реакции зала можно было понять: прокат замечательный. Я от души поздравляю её и наставника», — цитирует известного тренера Александра Жулина Sport24.

Второе и третье места заняли Алёна Косторная и Анастасия Гулякова соответственно, а прокат Трусовой можно назвать сенсацией со знаком минус. Из-за падений и ошибок на ключевых элементах она не только не смогла побороться за победу, но и вовсе осталась вне первой тройки.

«Человек шёл на очень сложные прыжки, но это был не её день, поэтому всё по делу. Даже не знаю, с чем это связано, на этот вопрос ответит только тренер. Буквально неделю назад был суперпрокат с тремя четвертными, а сегодня пошла примерно на всё то же самое, но не сложилось. Это огромная нагрузка. Может, было не очень важное самочувствие, может, ещё что-то. Это одиночное катание, здесь от первого до второго места один шаг», — добавил Жулин.

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Не все эксперты склонны считать победу Туктамышевой сенсацией. Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова отметила, что ученица Мишина — талантливая и опытная фигуристка.

«Весь зал встал. Мы стояли и хлопали несколько минут. Это просто чудо! Испытываю восторг от проката! У Трусовой выступление не пошло. Она расстроилась, когда не получились четверные. Это было очень заметно. Падение с тройного лутца стало завершением всего. Но через такое тоже нужно пройти, пережить этот прокат. Очень надеюсь, что Саша справится. Косторная, на мой взгляд, выступила на этот раз лучше, чем в Казани. Чемпионка Европы ещё не на пике своей формы, но она её набирает постепенно», — рассказала Бестемьянова порталу News.ru.

Серебряная медалистка чемпионата мира 2015 года Алёна Леонова отметила, что исход соревнований было бы непросто предсказать, если бы соперницы Туктамышевой не допустили ошибки.

«Очень рада за Лизу! Её оценили по достоинству, она постаралась. Сенсация ли это? Ещё другие наваляли. Не знаю, что могло бы быть, если бы все чисто катались. Но уже по короткой было понятно, что Лиза дальше тройки никуда не улетит. Вопрос был лишь в том, будет она первой, второй или третьей», — уверена Леонова.

Она также призналась, что была удивлена выступлением Трусовой. При этом экс-спортсменка призвала не списывать произошедшее на смену тренера.

«Не знаю даже, на что это можно списать. Да, мы привыкли, что она всегда катается хорошо, но здесь программа совсем не заладилась. Переход к Плющенко был ошибкой? Это просто был сбой. У них хороший тандем, они ещё покажут свой результат», — предположила Леонова.

С приходом фигуристок, главным оружием которых являются четверные прыжки, многие сетовали на то, что более опытные спортсменки теперь вряд ли смогут рассчитывать на медали, так как с возрастом шансы на освоение сложных элементов значительно уменьшаются. Однако Туктамышева доказала, что может быть конкурентоспособной на фоне вчерашних юниорок.

Бронзовая медалистка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова отметила трудолюбие и характер коллеги, предыдущая крупная победа которой была на этапе Гран-при в Канаде в 2018 году.

«Поздравляю Лизу Туктамышеву с победой. Это было действительно чемпионское катание. Дерзкое, уверенное. Всё было сделано чётко. Это было классно. Лиза прошла сложный путь, и я очень рада, что она наконец выиграла. Она настоящий боец. Всё было абсолютно честно и справедливо», — приводит слова Леоновой РИА Новости.

Своим восторгом по поводу «взрослого» катания триумфатора этапа Гран-при поделилась и чемпионка Универсиады 2019 года в Красноярске в танцах на льду Бетина Попова.

«Лучшая! Прекрасная программа, роскошное исполнение, сложнейшие элементы, великолепное взрослое катание, ярчайшие эмоции! Просто восторг! Такое фигурное катание я люблю», — написала Попова на своей странице в Instagram.

В стороне от триумфа Туктамышевой не осталась и генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. Она отметила условия высокой конкуренции, в которой приходится соревноваться российским одиночницам, что не помешало ученице Мишина победить.

«Нельзя, конечно, не сказать о Лизе Туктамышевой. Сумасшедшая конкуренция в одиночке, высочайшие требования к технике, давление на каждого спортсмена, которое не ослабевает никогда. И Туктамышева принимает эти условия, выходит на лёд и оказывается впереди всех фаворитов. Браво!» — написала Канделаки в своём Telegram-канале.