Бестемьянова не считает сенсацией победу Туктамышевой на этапе Гран-при в Москве

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение о победе Елизаветы Туктамышевой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Бестемьянова не считает сенсацией победу Туктамышевой на этапе Гран-при в Москве
  • Reuters

«Восхищение от победы Туктамышевой, она фантастически откатала. Заслуженно победила, но какая это сенсация? Она в первый раз на льду? Туктамышева прекрасно откатала, а Трусова не откатала как следует. Косторная же только набирает форму», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

По итогам двух прокатов Туктамышева набрала 223,39 балла: 74,70 — за короткую программу и 148,69 — за произвольную. Алёна Косторная заняла второе место — 220,78 балла (78,84 + 141,94). Тройку призёров замкнула Анастасия Гулякова, набравшая 199,03 балла (70,07 + 128,96). Александра Трусова стала четвёртой с суммарным результатом 198,93 балла (70,81 + 128,12).

Ранее сообщалось, что Алёна Леонова призвала не списывать падения Трусовой на её переход к Плющенко.

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