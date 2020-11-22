Радионова: у Туктамышевой сложный путь, и я очень рада, что она, наконец, выиграла

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Бронзовая призёрка чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова высказала мнение о победе Елизаветы Туктамышевой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Радионова: у Туктамышевой сложный путь, и я очень рада, что она, наконец, выиграла
  • Reuters

«Поздравляю Лизу с чемпионством. Это было действительно чемпионское катание. Дерзкое, уверенное. Всё было сделано чётко. Это было классно. У Лизы сложный путь, и я очень рада, что она, наконец, выиграла. Она настоящий боец. Все было абсолютно честно и справедливо», — приводит слова Радионовой РИА Новости.

По итогам двух прокатов Туктамышева набрала 223,39 балла: 74,70 — за короткую программу и 148,69 — за произвольную.

Ранее сообщалось, что Наталья Бестемьянова не считает сенсацией победу Туктамышевой на этапе Гран-при в Москве.

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