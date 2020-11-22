Туктамышева о своей победе на Гран-при: работа ещё не окончена

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Фигуристка Елизавета Туктамышева, в субботу выигравшая Гран-при в Москве, пообещала своим фанатам продолжить успешную серию.
Туктамышева о своей победе на Гран-при: работа ещё не окончена
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Своими намерениями спортсменка поделилась в Instagram.

«Работа ещё не окончена. Верьте императрице», — написала Туктамышева.

Ранее сообщалось, что фигуристка Бетина Попова пришла в восторг от выступления Туктамышевой на Гран-при.

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