Туктамышева о своей победе на Гран-при: работа ещё не окончена

Фигуристка Елизавета Туктамышева, в субботу выигравшая Гран-при в Москве, пообещала своим фанатам продолжить успешную серию.

Своими намерениями спортсменка поделилась в Instagram.

«Работа ещё не окончена. Верьте императрице», — написала Туктамышева.

Ранее сообщалось, что фигуристка Бетина Попова пришла в восторг от выступления Туктамышевой на Гран-при.