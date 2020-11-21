Косторная: немного расстроена, что не победила, но очень рада за Туктамышеву

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Алёна Косторная прокомментировала своё выступление в произвольной программе в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Косторная: немного расстроена, что не победила, но очень рада за Туктамышеву
  • РИА Новости

«Естественно, я немного расстроена. Но что накатали, то и получили. Надо тогда уже задумываться о том, что мне нужно исправлять, что нарабатывать. Очень рада за Лизу, что она, пройдя через всё, смогла выиграть», — приводит слова Косторной Sport24.

По итогам двух прокатов Косторная, занявшая итоговое второе место, набрала 220,78 балла — 78,84 за короткую и 141,94 за произвольную программы.

Ранее Елизавета Туктамышева заявила, что сделала практически всё что могла для победы на этапе Гран-при в Москве.

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