Косторная: немного расстроена, что не победила, но очень рада за Туктамышеву

Алёна Косторная прокомментировала своё выступление в произвольной программе в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

«Естественно, я немного расстроена. Но что накатали, то и получили. Надо тогда уже задумываться о том, что мне нужно исправлять, что нарабатывать. Очень рада за Лизу, что она, пройдя через всё, смогла выиграть», — приводит слова Косторной Sport24.

По итогам двух прокатов Косторная, занявшая итоговое второе место, набрала 220,78 балла — 78,84 за короткую и 141,94 за произвольную программы.

Ранее Елизавета Туктамышева заявила, что сделала практически всё что могла для победы на этапе Гран-при в Москве.