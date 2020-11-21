Туктамышева заявила, что сделала практически всё, что могла, для победы на этапе Гран-при в Москве

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Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление в произвольной программе в женском одиночном катании на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Туктамышева заявила, что сделала практически всё, что могла, для победы на этапе Гран-при в Москве
  • РИА Новости

«Прекрасно себя чувствую, давно не выигрывала уже ничего. Я знала, что сделала практически всё, что могла. Это был как десерт — что я смело смогла победить. Поэтому спокойно. Я в шоке. Я не видела просто, как Алёна откатала, и ожидала другого, как обычно», — приводит слова Туктамышевой Sport24.

Она отметила, что хочет насладиться этим моментом и рассчитывает, что победа поможет ей в будущих выступлениях.

«Надеюсь, что этот старт придаст мне воодушевления работать дальше и показывать результаты ещё лучше на следующих соревнованиях. Сейчас хочется просто отдыхать», — добавила фигуристка.

По итогам двух прокатов Туктамышева набрала 223,39 балла: 74,70 — за короткую программу и 148,69 — за произвольную.

Ранее была опубликована видеозапись победного проката Туктамышевой на Гран-при в Москве.

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