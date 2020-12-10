Мишин назвал отмену чемпионата Европы большой потерей для фигуристов

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Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, прокомментировал отмену чемпионата Европы 2021 года.
Мишин назвал отмену чемпионата Европы большой потерей для фигуристов
  • Reuters

«Отмена чемпионата Европы — второй по силе удар по ISU за всю мою спортивную и тренерскую жизнь. Первый — отмена чемпионата мира. Фигурное катание можно разделить на две группы: фигуристы и любители фигурного катания. Для обеих групп отмена столь престижного турнира является серьёзной проблемой», — приводит слова Мишина «Чемпионат».

Он отметил, что возникающие из-за пандемии коронавируса трудности в любом случае не убьют фигурное катание.

«Внезапные трудности, сложности и трагедии порождают в людях ещё большие физические и нравственные силы. На сегодняшний день мы можем наблюдать это на примере отечественного фигурного катания, в котором все четыре вида испытывают невероятный подъём. Уверен, что иммунитет отечественного фигурного катания достаточно силён, чтобы победить эту болезнь», — добавил специалист.

Чемпионат Европы должен был пройти в Загребе 25—31 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова прокомментировала отмену чемпионата Европы по фигурному катанию.

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