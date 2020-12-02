«Сезон для неё может быть потерян»: чем грозит Медведевой пропуск последнего этапа Кубка России по фигурному катанию

Фигуристка Евгения Медведева продолжает восстанавливаться после травмы спины и пропустит заключительный этап Кубка России. При этом в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не исключили, что могут пойти навстречу спортсменке и допустить её до участия в национальном чемпионате. Мария Бутырская предположила, что призёрка Олимпиады в Пхёнчхане могла взять паузу, чтобы лучше подготовиться к предстоящим стартам, а Наталья Бестемьянова отметила, что в потенциальном пропуске нынешнего сезона нет ничего критичного.

Возвращение Евгении Медведевой в фигурное катание вновь откладывается на неопределённый срок. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков подтвердил, что двукратная чемпионка мира не выступит на заключительном, пятом этапе Кубка страны, так как продолжает восстанавливаться после травмы спины.

Сама спортсменка пока никак не прокомментировала решение сняться с очередных соревнований, лишь опубликовала в социальных сетях пост с оптимистичной подписью.

«Возвращаемся к нормальной жизни после долгой паузы. Забываем ноябрь и двигаемся дальше. Без громких обещаний и слов. Всем здоровья и добра. Ну а я, пожалуй, кушать!» — написала Медведева.

Несмотря на то что фигуристка уже начала тренироваться и работать над прыжками, до оптимального состояния ей ещё далеко. В конце ноября она сообщила, что по-прежнему испытывает проблемы с позвоночником, а также перенесла сильную простуду.

Медведева не участвует в официальных стартах на протяжении года, а последний раз она выходила на лёд на предсезонных контрольных прокатах, но уже тогда было очевидно, что проблемы со здоровьем не дают ей выступить в полную силу. Однако пропуск Кубка России может привести к серьёзным последствиям, таким как непопадание на первенство страны, по итогам которого формируется состав сборной на предстоящие международные соревнования — чемпионаты Европы и мира.

В августе ФФККР утвердила новые правила отбора на главный внутренний турнир сезона. В соответствии с ними фигуристы должны принять участие минимум в двух этапах Кубка России и заработать как можно больше очков. Уже тогда подчёркивалось, что соответствие этим критериям будет строго отслеживаться, поэтому на поблажки никому рассчитывать не стоит.

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Тем не менее после волны травм и болезней руководство федерации пошло спортсменам навстречу. Фигуристы могли получить допуск на чемпионат России, приняв участие в московском этапе Гран-при, прошедшем в конце ноября. Этой опцией воспользовались победители турнира танцевальных пар Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которых на протяжении первой половины сезона также преследуют серьёзные проблемы со здоровьем.

И хотя Медведева пропустила и Гран-при, в организации вновь выразили готовность сделать для неё исключение, однако не стали утверждать, что она обязательно будет допущена.

«Что касается отбора на чемпионат России — федерация и исполком постараются сделать всё, чтобы поддержать наших спортсменов», — приводит слова Горшкова РБК Спорт.

Эксперты воздержались от прогнозов относительно того, сумеет ли Медведева восстановиться до начала чемпионата России, который пройдёт в Челябинске в конце декабря, в то же время выразив надежду, что ей разрешат в нём участвовать. Так, по мнению чемпионки мира 1999 года Марии Бутырской, прежние заслуги фигуристки должны побудить федерацию пойти ей навстречу.

«Сложно что-то говорить. Во-первых, и в стране, и в мире очень нестабильная ситуация и пока неизвестно, какие турниры состоятся, а какие — нет. Во-вторых, мы не знаем, допустят ли её до чемпионата России. Но если сама Медведева будет в хорошей форме и почувствует, что готова рвать и метать, я уверена, что ей пойдут навстречу. Конечно, существуют определённые критерии отбора, но всегда есть исключения. И ради Евгении исключение можно было бы сделать, всё-таки она заслуженная фигуристка. Но решать всё равно будет ФФККР», — подчеркнула Бутырская в беседе с RT.

При этом она предположила, что отказ от участия в Кубке России может быть связан не столько с травмой, сколько с желанием лучше подготовиться к будущим стратам.

«Если Медведева не примет участие в чемпионате России, то сезон для неё может быть потерян. Но мы не знаем, почему она решила отказаться от Кубка страны. Возможно, они с тренерами решили что-то доработать, усовершенствовать, взять паузу, чтобы подготовиться и в итоге выстрелить. В этом вопросе стоит довериться Этери Георгиевне, она знает, что делать. Поэтому нам стоит дождаться конца декабря», — заключила Бутырская.

По мнению олимпийской чемпионки 1988 года Натальи Бестемьяновой, столь длительное отсутствие соревновательной практики не означает, что Медведева не сможет вернуться на прежний уровень.

«Надеюсь, Евгении разрешат выступать на чемпионате России, если она будет здорова. В таком случае беспокоиться не стоит. А если она и его пропустит, то сезон для неё закончен. Мы надеемся, что чемпионат мира всё же состоится, но попасть в сборную она уже не сможет. Насколько это критично? Всё всегда зависит от воли и желания спортсмена. Если нет воли, то, конечно, критично. А если она хочет работать, восстанавливаться и снова выходить на лёд, то ничего страшного», — уверена Бестемьянова.