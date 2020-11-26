Глава ФФККР надеется, что ЧЕ по фигурному катанию пройдёт в намеченные сроки

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал информацию о возможном переносе чемпионата Европы по фигурному катанию в Загребе.
Глава ФФККР надеется, что ЧЕ по фигурному катанию пройдёт в намеченные сроки
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«С одной стороны, пока никто не отменял чемпионат Европы и не переносил соревнование. А с другой стороны, вопросов много. В Международном союзе конькобежцев, как вы знаете, чемпионат Европы и чемпионат мира не отменяли. Вопрос остаётся открытым, как я понимаю, в ожидании развития ситуации. О другом варианте я пока не слышал. Будем надеяться, что турнир пройдёт в намеченные сроки», — приводит слова Горшкова РИА Новости.

26 ноября в хорватских СМИ появилась информация, что во Дворце спорта в Загребе, где в январе должен состояться чемпионат Европы, открыли госпиталь для пациентов, инфицированных COVID-19.

Чемпионат Европы должен пройти в Загребе 25—31 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что в ISU прокомментировали информацию о возможном переносе ЧЕ по фигурному катанию.

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