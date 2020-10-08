Медведева пропустит этап КР по фигурному катанию в Москве

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не выступит на втором этапе Кубка России, который пройдёт в Москве.

По словам гендиректора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана, которые передаёт РИА Новости, причиной пропуска соревнований стало обострение травмы спины, которое уже помешало Медведевой выступить на первом этапе в Сызрани.

«Она не примет участия в этапе и ложится на дополнительное обследование в клинику», — добавил функционер.

Второй этап Кубка России пройдёт в Москве 10—13 октября.

Ранее в Петербурге заявили о намерении упорядочить переходы фигуристов.