Медведева пропустит этап КР по фигурному катанию в Москве
- РИА Новости
По словам гендиректора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана, которые передаёт РИА Новости, причиной пропуска соревнований стало обострение травмы спины, которое уже помешало Медведевой выступить на первом этапе в Сызрани.
«Она не примет участия в этапе и ложится на дополнительное обследование в клинику», — добавил функционер.
Второй этап Кубка России пройдёт в Москве 10—13 октября.
Ранее в Петербурге заявили о намерении упорядочить переходы фигуристов.