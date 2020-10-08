Медведева пропустит этап КР по фигурному катанию в Москве

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не выступит на втором этапе Кубка России, который пройдёт в Москве.
Медведева пропустит этап КР по фигурному катанию в Москве
  • РИА Новости

По словам гендиректора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана, которые передаёт РИА Новости, причиной пропуска соревнований стало обострение травмы спины, которое уже помешало Медведевой выступить на первом этапе в Сызрани.

«Она не примет участия в этапе и ложится на дополнительное обследование в клинику», — добавил функционер.

Второй этап Кубка России пройдёт в Москве 10—13 октября.

Ранее в Петербурге заявили о намерении упорядочить переходы фигуристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить