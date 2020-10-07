В Петербурге заявили о намерении упорядочить переходы фигуристов
- РИА Новости
В Федерацию фигурного катания на коньках России её планируется представить через год.
«Мне кажется, не хватает некоторой смены в системе — мне непонятна суть перехода спортсменов от одного тренера к другому, это должно быть профессиональной историей. Неправильно, когда ты полжизни тренируешь спортсмена, а потом в любую секунду он встаёт и уходит туда, куда захочет. Моя команда видит решение в разработке системы трансферов в фигурном катании на опыте игровых видов спорта. Она во всех видах, в принципе, одинакова, различия лишь в нюансах», — приводит слова Чопозова ТАСС.
В последнее время большой резонанс вызвал переход ряда титулованных спортсменок от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Ранее сообщалось, что Александра Трусова прекратила работу с тренером Сергеем Розановым.