Фигуристка Медведева рассказала о состоянии своего здоровья

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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о состоянии своего здоровья.
Фигуристка Медведева рассказала о состоянии своего здоровья
  • РИА Новости

«Всем спасибо, что беспокоитесь о моём здоровье. У меня были осложнения из-за спины, а также сильная простуда», — написала спортсменка в сториз в своём Instagram.

По её словам, ей бы не хотелось детально рассказывать о болезни, так как она ещё молодая и считает, что в её возрасте не очень правильно говорить об этом. При этом она подчеркнула, что тяжело перенесла простуду.

«Но я уже давно иду на поправку, восстанавливаюсь более трёх недель. Через несколько дней, надеюсь, буду в строю», — добавила Медведева.

Евгения Медведева занималась под руководством Этери Тутберидзе до 2018 года, после чего перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Осенью россиянка вернулась к Тутберидзе. Тем не менее в этом сезоне она ещё ни разу не участвовала в соревнованиях из-за травмы спины.

Ранее сообщалось, что Медведева заболела коронавирусом.

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