«Старые проблемы дали о себе знать»: что известно о травме спины Медведевой

Российская фигуристка Евгения Медведева пропустит второй этап Кубка России из-за травмы спины. Медикам предстоит установить степень тяжести повреждения и сроки восстановления. Максим Траньков предположил, что боли могли возникнуть из-за длительного отсутствия соревновательной практики, а Илья Авербух отметил, что ученица Этери Тутберидзе по-прежнему ставит перед собой высокие цели.

«Надеялась, что уколы помогут притупить боль»

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что россиянка Евгения Медведева пройдёт обследование, которое должно установить степень тяжести её травмы спины. Для этого она обратилась в одну из столичных клиник.

«Не знаю, доброе или нет, но утро точно», — подписала видео из кабинета врача Медведева.

За несколько дней до начала московского этапа Кубка России появились слухи о том, что двукратную чемпионку мира по-прежнему беспокоит спина. Накануне худшие подозрения подтвердились и сама спортсменка объявила о решении сняться с турнира. В то же время она призвала поклонников не беспокоиться о её здоровье и поблагодарила за поддержку.

«Со мной всё в порядке. Старые проблемы со спиной дали о себе знать в самый неподходящий момент. Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но всё тщетно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием», — написала она в Instagram.

Также по теме Ничего личного, просто бизнес: почему возвращению Медведевой к Тутберидзе не стоит удивляться Возвращение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой к своей бывшей наставнице Этери Тутберидзе не является чем-то из ряда вон...

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, Медведева будет проходить лечение в клинике, специализирующейся на спинальной нейрохирургии. Там отметили, что это «не первый приступ» у Медведевой, поэтому ей необходимо пройти полное обследование. После него врачи подберут методы лечения. А сроки восстановления станут известны на следующей неделе.

Ученица Этери Тутберидзе должна была принять участие в первом этапе Кубка России в Сызрани, однако повреждение не позволило ей выступить и там. При этом то, что двукратная чемпионка мира находится в не самой лучшей форме, было заметно уже по сентябрьским контрольным прокатам национальной команды. Как короткая, так и произвольная программы не обошлись без множества ошибок.

Тогда наставник фигуристки Брайан Орсер сообщил, что выступить в полную силу Медведевой мешает хроническая травма спины, полученная ещё до Олимпиады в Пхёнчхане. Он предполагал, что она может стать для неё большой проблемой.

Таким образом, возвращение фигуристки на лёд в официальных соревнованиях вновь откладывается. Последним официальным турниром для Евгении стал чемпионат России сезона-2019/20, на котором она выступила лишь в короткой программе, после чего в связи с поломкой коньков приняла решение сняться. Это не позволило ей побороться за место в сборной и поехать на чемпионат Европы, после которого международный сезон был завершён в связи с пандемией коронавируса.

Кубок России является отбором на декабрьский чемпионат страны, и пока о заявке Медведевой на оставшиеся этапы ничего не известно. При этом она планировала выступить на российском этапе Гран-при, который должен пройти в Москве с 20 по 22 ноября. Сама фигуристка настроена оптимистично по поводу своего возвращения. Она заверила, что не намерена завершать сезон досрочно.

«Чудес не бывает»

По мнению российских экспертов, пока рано говорить о том, что прошлогодний сценарий повторится. При этом одни предрекли Медведевой скорое завершение карьеры, а другие предположили, что она ещё сможет вернуться на прежний уровень.

Известный хореограф Илья Авербух призвал набраться терпения и дать фигуристке время, так как травма спины требует длительного восстановления. Он подчеркнул, что не стоит списывать Медведеву со счетов.

«Безусловно, Женя в тандеме с Этери Георгиевной будут ставить перед собой очень высокие задачи. Мы все ждём её возвращения на лёд. Понятно, что после контрольных прокатов она не набрала оптимальную для себя форму, времени с тех пор прошло совсем не много… Чудес не бывает, нужно проделать гигантскую работу, чтобы она восстановила ту форму, в которой мы привыкли её видеть», — цитирует Авербуха РИА Новости.

Схожего мнения придерживается и двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков. По его словам, необходимо учитывать не только то, что Медведева сменила наставника перед самым стартом сезона, но и нынешние условия, при которых многие фигуристы растеряли форму в связи с длительной паузой.

«Сейчас травмы, болезни являются данностью. И Женя, начав тренироваться с листа, возможно, где-то перетрудила спину. Нужно время подготовиться, и ни в коем случае не стоит спешить. Ей необходимо спокойно вернуться, вспомнить работу в своём бывшем лагере», — посоветовал Траньков.

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отметила характер Медведевой, которая ранее неоднократно выступала с травмами и добивалась высоких результатов. По её словам, у спортсменки ещё будет возможность достичь успеха на соревнованиях.

«Женя как спортсменка мне очень импонирует тем, что не сдаётся. Даже если что-то не получается, всё равно продолжает работать и всем доказывать, что она большой профессионал. Медведева востребованна, умна, поэтому, думаю, для неё не будет проблемой уйти в ледовое шоу. Но спорт, азарт, победы, доказательства самой себе, что она может на равных бороться с молодёжью, мне кажется, для неё сейчас важнее», — заявила Слуцкая «Спорт-Экспрессу».

В том, что пока рано делать какие-либо выводы, уверена и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

«Видно, сказался перерыв, нагрузки… Может, это какой-то тактический ход. Мы же не знаем, какая конкретная у неё травма. Что панику-то устраивать? Если растяжение мышц — это одно, если это межпозвоночные диски, то это другое дело», — цитирует Роднину Sport24.

В свою очередь, чемпион мира 1993 года Александр Жулин предположил, что Медведева сосредоточится на подготовке к следующим соревнованиям, после которых может уйти из спорта.

«Думаю, она будет готовиться к чемпионату России, где станет всё понятно. Если займёт достойное для себя место, то будет продолжать. Если нет, то, может быть, мы увидим окончание карьеры», — приводит слова Жулина ТАСС.