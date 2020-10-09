Писеев не исключил возвращения Медведевой на лёд в текущем сезоне
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Спортсменка пройдёт обследование в московской клинике спинальной нейрохирургии.
«Жаль, что сезон начался для Евгении таким образом. Хочется пожелать ей здоровья и скорейшего возвращения к тренировкам. Если всё будет хорошо, надеюсь, мы ещё увидим Медведеву в этом сезоне», — приводят слова Писеева «Известия».
Ранее сообщалось, что фигурист Сергей Шахрай призвал фанатов фигурного катания носить маски на соревнованиях.