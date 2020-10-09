Писеев не исключил возвращения Медведевой на лёд в текущем сезоне

Короткая ссылка
Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев высказался о ситуации с Евгенией Медведевой, которая была госпитализирована из-за проблем со спиной.
Писеев не исключил возвращения Медведевой на лёд в текущем сезоне
  • © REUTERS/Emmanuel Foudrot

Спортсменка пройдёт обследование в московской клинике спинальной нейрохирургии.

«Жаль, что сезон начался для Евгении таким образом. Хочется пожелать ей здоровья и скорейшего возвращения к тренировкам. Если всё будет хорошо, надеюсь, мы ещё увидим Медведеву в этом сезоне», — приводят слова Писеева «Известия».

Ранее сообщалось, что фигурист Сергей Шахрай призвал фанатов фигурного катания носить маски на соревнованиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить