Шахрай призвал фанатов фигурного катания носить маски на соревнованиях

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Фигурист Сергей Шахрай выразил возмущение тем фактом, что зрители на соревнованиях не соблюдают правила медицинской безопасности в условиях пандемии коронавируса.
Шахрай призвал фанатов фигурного катания носить маски на соревнованиях
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

По его словам, на контрольных прокатах кандидатов в сборную России на арене «Мегаспорт» в Москве защитные маски не носил почти никто.

«Если же мы все-таки решаемся на старты при заполненных трибунах — давайте носить маски! Тренеры и многие судьи — люди в возрасте, в группе риска. Почему мы пренебрегаем правилами, которые сами ввели? Посмотрите на немецкую Бундеслигу, как проводят онлайн-турниры в США. Понимаю — всем сложно, организаторам в том числе. Но иначе наше фигурное катание может повторить судьбу КХЛ, где переболели не просто несколько игроков, а несколько команд», — цитируют Шахрая «Известия».

Ранее сообщалось, что фигуристка Елена Радионова поведала о благотворном влиянии спорта на здоровье.

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