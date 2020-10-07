Радионова поведала о благотворном влиянии спорта на здоровье

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Призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова, недавно объявившая о завершении карьеры, рассказала о роли спорта в своей жизни.
Радионова поведала о благотворном влиянии спорта на здоровье
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

По её словам, ей нравится заниматься спортом и постоянно открывать для себя его новые виды.

«Летом, зимой, весной, осенью — никогда не поздно начать новый виток дружбы со спортом, просто нужно найти то направление, которое будет приносить удовольствие именно вам. Не потому, что это сейчас модно, не потому, что надо. Спорт — это любовь и здоровье. Любовь к своему телу и каждому движению. Здоровье и молодость на долгие годы. Полезная привычка, которая легко становится неотъемлемой частью каждого человека», — написала Радионова в Instagram.

Ранее сообщалось, что фигуристка Радионова опубликовала совместное фото с гимнасткой Александрой Солдатовой.

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