«Наш союз с Тутберидзе мог бы получиться захватывающим»: Орсер о решении Медведевой, её больной спине и постановке Бурн

Трудно сохранять мотивацию, когда нет возможности заниматься в привычных условиях с личным наставником. Об этом в интервью RT заявил Брайан Орсер, под руководством которого двукратная чемпионка мира Евгения Медведева два года тренировалась в Торонто. По словам канадского специалиста, он поддержит любое решение своей бывшей подопечной и готов будет прийти на помощь, если это потребуется нынешнему штабу спортсменки во главе с Этери Тутберидзе.

На просьбу об интервью Орсер откликнулся по-деловому: «Сейчас у меня тренировка, но через 45 минут можете набрать. Я отвечу на все вопросы».

— Когда вы впервые заговорили с Женей о её возможном уходе из вашей группы?

— Разговор на эту тему у нас случился несколько дней назад. Мы, как обычно, связались по Facetime, как делали это на протяжении всего того времени, что Женя находилась в Москве. На этот раз темой разговора был тренировочный процесс. И мне, и Жене было понятно, как важно иметь возможность работать с тренером в формате реального времени. Необходимость заниматься в удалённом режиме стала для нас обоих серьёзным испытанием. Мы сделали всё от нас зависящее, чтобы тренировки проходили с максимальной эффективностью. Но работа, конечно же, не могла считаться полноценной.

Что касается принятого Женей решения, я понимаю, какой шок подобная новость может вызвать в мире фигурного катания и сколько повлечёт за собой всевозможных обсуждений, но могу сказать одно: лично я поддержу любое решение своей спортсменки как сейчас, так и в дальнейшем. У нас с Женей нет ни малейших проблем или недомолвок в отношениях друг с другом. Единственная проблема, с которой мы не сумели справиться, — это пандемия.

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— То, что Медведева захотела вернуться к Этери Тутберидзе после столь болезненного с ней расставания в 2018-м, стало для вас сюрпризом?

— Я не спрашивал, чьё именно это было решение. Посоветовали ли это Медведевой в ФФККР, с руководителями которой Женя обсуждала своё будущее, или же она обсуждала свои планы напрямую с Этери. Не уверен, что мне важно это знать, и самое главное, что я хотел бы это знать. Но я очень дорожу теми отношениями, которые сложились у нас с Медведевой за время совместной работы. Они очень искренние, очень доверительные. Я на 100% уверен, что Женей сейчас движет лишь одно: она очень хочет кататься и ей нужен тренер. В том разговоре, о котором я сказал в начале нашей беседы, мы пришли к общему заключению: не случись пандемии, которая оказалась гораздо более серьёзной бедой, нежели всем нам казалось вначале, мы бы никогда не стали обсуждать ту тему, которую обсуждаем сейчас.

Планировалось ведь провести лето совсем иначе: спокойно работать в Торонто, готовиться к сезону и вместе приехать в Москву в сентябре к открытым прокатам. Уверен, что в этом случае результат первых выступлений оказался бы совершенно иным — не тем, что зрители увидели в «Мегаспорте». Ни я, ни Женя совершенно определённо не стремились к подобному эффекту. Собственно, даже в Москве на тренировках перед прокатами Женя выглядела гораздо лучше — я видел, как она каталась, собственными глазами.

— Татьяна Тарасова, под присмотром которой Медведева занималась в ЦСКА, тоже отмечала, что две недели назад у Жени всё было в полном порядке. Что произошло потом, вам известно?

— Из того, что мне известно доподлинно, Женю периодически беспокоит хроническая травма спины, которая случилась не сегодня и не вчера, а гораздо раньше. Думаю, нынешнее обострение произошло из-за слишком активной работы над вращениями в позиции бильман. Ко мне в группу Женя пришла в своё время, уже имея проблему со спиной, и по её рассказам я понял, что с болью в позвоночнике Медведевой приходилось бороться на протяжении всего олимпийского сезона.

Когда случается обострение, а в случае хронических травм это неизбежно, приходится делать перерыв в тренировках, выполнять множество всевозможных процедур, а затем начинать работу над многими вещами заново. Плюс мог сказаться стресс. Тренировки на домашнем катке — это совсем не то же самое, что прокат программы на большом стадионе перед зрителями, особенно если мероприятие имеет для фигуриста повышенное значение. Для Медведевой открытые прокаты были очень важны, я знаю это точно.

— Почувствовали ли вы, с каким настроением она говорила о новом сезоне, общаясь с вами по телефону?

— А будет ли сезон, вот в чём вопрос. В мире сейчас всё в высшей степени неопределённо, соответственно, это сильно подавляет спортсменов в эмоциональном плане. Когда я работаю с теми, кто остался в Торонто, пытаюсь делать всё возможное, чтобы поддерживать в фигуристах уверенность, что сезон всё-таки состоится. Что обязательно будет юниорский чемпионат мира, потом взрослый. Что мы должны быть к этому готовыми, а значит, нужно продолжать тренировки, делать то, что мы всегда делали в прежней жизни.

В группе спортсменам всегда проще: они видят, что не остались наедине со своими проблемами, что рядом есть тренер, а значит, есть кому тебя поддержать. Сохранять мотивацию, когда ты отрезан от привычного уклада, в разы сложнее. Именно поэтому я совершенно не вправе рассуждать, насколько правильно сейчас поступает Женя и что из этого получится в дальнейшем. Я на её стороне и очень хочу, чтобы она была здорова. Это сейчас самое главное.

— Собираетесь ли вы контактировать с Этери Тутберидзе так, как до этого контактировали с Татьяной Тарасовой и Еленой Буяновой?

— Логично, что вы спросили об этом. Я со своей стороны открыт к любому виду сотрудничества. Что касается противоположной стороны, лучше адресовать подобный вопрос Этери и её коллегам. Мне кажется, такое сотрудничество могло бы получиться не просто любопытным, но захватывающим.

— Если нынешний тренерский штаб Медведевой выразит желание поменять уже поставленные к сезону программы, вас это расстроит?

— Не настолько, чтобы глубоко страдать по этому поводу. Мне кажется, моё мнение на этот счёт вообще уже не должно никого волновать.

— И всё-таки?

— Мы ведь толком так и не увидели произвольную программу Жени, которую ставила Шэ-Линн Бурн. При том исполнении, что случилось на контрольных прокатах, составить о программе впечатление, боюсь, было сложно. На мой взгляд, это выдающаяся постановка, шедевр. Уникальным был сам процесс работы: идею программы и музыку предложила сама Медведева, а Бурн как-то сразу очень хорошо почувствовала её характер, поняла, как правильно использовать и показать внутреннюю силу спортсменки.

В каком-то смысле та работа Жени с Шэ-Линн свела на нет всё наше расстройство по поводу неудачного выступления в чемпионате России (Медведева была вынуждена сняться с соревнований из-за проблем с ботинками. — RT): вернувшись из Красноярска, Женя сразу отправилась в Лос-Анджелес, где живёт Бурн, чтобы начать работу над новыми программами.

Не знаю, будет ли этот опыт продолжен, но могу точно сказать, что благодаря этому опыту Женя очень изменилась как фигуристка, невероятно прибавила в артистическом плане. К этой программе, кстати, уже готовы совершенно потрясающие костюмы, так что зрелище при соответствующем исполнении должно оказаться незабываемым. Про себя могу сказать: я определённо хотел бы увидеть Женю в этой программе.