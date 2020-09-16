Тарасова оценила возвращение Медведевой к Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала возвращение фигуристки Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

«Я считаю, что это прекрасное решение, единственное правильное», — цитирует Тарасову РИА Новости.

20-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, также она выиграла серебряную медаль Олимпиады 2018 года.

После ОИ-2018 россиянка ушла из группы Тутберидзе и начала работать с канадским тренером Брайаном Орсером. 16 сентября появилась информация, что Медведева вернулась к российскому специалисту.

Ранее Дмитрий Губерниев выразил мнение, что результат Медведевой определит, насколько верным было решение о возвращении к Тутберидзе.