Медведева рассказала о начале тренировок под руководством Тутберидзе

Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане 2018 года по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала своё возвращение к тренеру Этери Тутберидзе от канадского специалиста Брайана Орсера.

«Я очень благодарна Брайану за проделанную работу, за его понимание. Он отнёсся с глубочайшим пониманием и одобрением к моему решению. Мы сохранили с ним хорошие и тёплые отношения. Я рада, что так получилось. С Тутберидзе у меня всё хорошо. Мы встретились, поговорили. Сегодня начали работу. Посмотрим», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв назвал Тутберидзе лучшим тренером для Медведевой.