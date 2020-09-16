Медведева рассказала о начале тренировок под руководством Тутберидзе

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Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане 2018 года по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала своё возвращение к тренеру Этери Тутберидзе от канадского специалиста Брайана Орсера.
Медведева рассказала о начале тренировок под руководством Тутберидзе
  • РИА Новости

«Я очень благодарна Брайану за проделанную работу, за его понимание. Он отнёсся с глубочайшим пониманием и одобрением к моему решению. Мы сохранили с ним хорошие и тёплые отношения. Я рада, что так получилось. С Тутберидзе у меня всё хорошо. Мы встретились, поговорили. Сегодня начали работу. Посмотрим», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв назвал Тутберидзе лучшим тренером для Медведевой.

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