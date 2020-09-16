Тягачёв назвал Тутберидзе лучшим тренером для Медведевой

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв высказался о возвращении российской фигуристки Евгении Медведевой в группу тренера Этери Тутберидзе.

«В нашей стране есть элита тренеров. Медведева попробовала два разных варианта, решила вернуться. Возвращение — правильное решение, поскольку она чувствует своего первого тренера, понимает его. У Евгении на сегодняшний день есть все основания полагать, что Тутберидзе является для неё лучшим тренером в нашей стране», — цитирует Тягачёва РИА Новости.

20-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, также она выиграла серебряную медаль Олимпиады 2018 года.

После ОИ-2018 россиянка ушла из группы Тутберидзе и начала работать с канадским тренером Брайаном Орсером. 16 сентября появилась информация, что Медведева вернулась к российскому специалисту. Это подтвердили в отделении «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70».

Ранее другой почётный президент ОКР, Виталий Смирнов, назвал патриотическим жестом возвращение Медведевой к Тутберидзе.