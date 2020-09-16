Смирнов — о возвращении Медведевой к Тутберидзе: Женя показала патриотический жест

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов прокомментировал возвращение российской фигуристки Евгении Медведевой в группу тренера Этери Тутберидзе.

«Выскажусь как болельщик. Не хочу оценивать технические детали, никогда этим не занимался. Конечно, хорошо, что у нас люди возвращаются. На фоне того, что некоторые принимают решение выступать за другие страны, Женя показала патриотический жест», — цитирует Смирнова РИА Новости.

20-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, также она выиграла серебряную медаль Олимпиады 2018 года.

После ОИ-2018 россиянка ушла из группы Тутберидзе и начала работать с канадским тренером Брайаном Орсером. 16 сентября появилась информация, что Медведева вернулась к российскому специалисту. Это подтвердили в отделении «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70».

Ранее Максим Траньков назвал логичным решением возвращение Медведевой к Тутберидзе.