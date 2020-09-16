Траньков назвал логичным решением возвращение Медведевой к Тутберидзе

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков оценил возвращение российской фигуристки Евгении Медведевой в группу тренера Этери Тутберидзе.
Траньков назвал логичным решением возвращение Медведевой к Тутберидзе
  • РИА Новости

«Эта новость стала сюрпризом для всех. Но если анализировать ситуацию, то это можно назвать верным решением. У всех наших спортсменов, которые тренируются за пределами России, возникли серьёзные проблемы с передвижением и финансированием. И многие начали принимать альтернативные решения», — цитирует Транькова РИА Новости.

Он отметил, что есть обязательные российские старты для отбора на национальное первенство, а также решение является правильным, так как под руководством Тутберидзе Медведева достигла наибольших успехов.

«Так что это решение вполне себе логичное. Если выбирать из российских специалистов, то Этери Георгиевна является лучшим в России и мире тренером, работающим с женским одиночным катанием», — добавил Траньков.

20-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, также она выиграла серебряную медаль Олимпиады 2018 года.

После ОИ-2018 россиянка ушла из группы Тутберидзе и начала работать с канадским тренером Брайаном Орсером. 16 сентября появилась информация, что Медведева вернулась к российскому специалисту. Это подтвердили в отделении «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70».

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