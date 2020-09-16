«Было бы здорово, если бы феникс восстал из пепла»: Жулин о работе Медведевой с Орсером и её возвращении к Тутберидзе

У фигуристки Евгении Медведевой появятся перспективы в новом сезоне после возвращения к Этери Тутберидзе. Такое мнение в интервью RT выразил тренер Александр Жулин. По его словам, проведённое под руководством Брайана Орсера время не пошло спортсменке на пользу, а продолжать занятия со специалистом по видеосвязи больше не стоило. Жулин также отметил, что Тутберидзе поможет двукратной чемпионке мира правильно подходить к тренировкам и соревнованиям.

— Как вы можете прокомментировать возвращение Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе?

— Я думаю, что это продуманный, если не сказать большего, шаг со стороны обеих — и Этери, и Жени. Тяжело было смотреть, как она выпадает из фигурного катания. Медведева — это чистейшая спортсменка тренера Тутберидзе. Очевидно, что последняя знает, как найти подход к Жене, и все её тонкие материи. Я этому переходу очень рад.

— Что подтолкнуло их на то, чтобы возобновить сотрудничество в большей степени: ситуация, в которой оказалась Медведева, фактически оставшись в России без тренера, или уход ряда учениц от Тутберидзе?

— Ну что это за тренировки по Skype были? Сейчас времена пандемии, идёт сложнейший период в спорте. Думаю, что если Этери простит Женю из-за того, что она тогда ушла, причём, так скажем, не очень красиво, то это будет хорошо для всех. Сильный человек должен забывать плохое. Ещё раз повторяю, буду только рад, если они начнут работать вместе.

Также по теме Ничего личного, просто бизнес: почему возвращению Медведевой к Тутберидзе не стоит удивляться Возвращение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой к своей бывшей наставнице Этери Тутберидзе не является чем-то из ряда вон...

— Как бы вы оценили состояние Медведевой по недавним контрольным прокатам? Евгения не смогла выступить идеально, хотя вы сами говорили, что хореография у неё хорошая.

— Когда я сам был возрастным спортсменом, то стал тренироваться в два раза больше, чем мне было необходимо. У меня силы заканчивались буквально уже ко вторнику. Женю, конечно, язык не поворачивается назвать возрастной спортсменкой, но она держится в весе молодой девочки, а самой ей уже за 18 лет (через два месяца исполнится 21 год. — RT). Ей уже непросто справляться с такими тяжёлыми программами и прыжками. Тренер должен её очень дозировано и грамотно подводить к соревнованиям. Медведевой надо также самой изучать своё тело, в женском одиночном катании это вообще отдельная история.

— Её организм будет готов к нагрузкам в группе Тутберидзе?

— Женя сейчас находится в прекрасной форме, но, мне кажется, ей просто сейчас не хватает физических силёнок. Может быть, она просто переработала, хотела как лучше, а кататься по три часа в день уже нельзя. Надо выходить и очень аккуратно получать свою нагрузку. Организм ведь меняется, это в 12 лет можно кататься, как угорелый. Мне кажется, что Этери как раз прекрасно знает Женин организм и поможет ей правильно подходить к тренировкам и стартам.

— Тутберидзе известна тем, что не делает скидок и послаблений для своих учеников, а также требует от всех подопечных выполнять одинаковый объём работы. Такое отношение отчасти и стало причиной ухода от неё ряда спортсменок. Сможет ли Медведева сейчас надеяться на индивидуальный подход?

— Мне бы этого очень хотелось. Женя — это конкретно ученица Этери, она вела её с шести лет и довела до вершин. Потом было это дурацкое расставание... Думаю, что у обеих было время подумать обо всём. Было бы очень здорово, если бы феникс восстал из пепла.

— Какие перспективы открываются перед Медведевой в новом сезоне?

— Очень сложно об этом говорить, но теперь, наверное, я их хотя бы вижу. А раньше не видел.

— Какой будет реакция Брайана Орсера на то, что его ученица ушла к прежнему тренеру?

— У него всегда будут ученики. Как тренер он типичный американский продукт, не канадский. Он скорее друг, соратник, может поддержать. Жене нужно нечто другое, чтобы она вспомнила, как Тутберидзе умеет нагружать. Не хочу сказать, что Этери сплошным кнутом гоняет, у неё и пряник тоже есть. Жене сейчас надо найти правильную нагрузку, пока же она что-то делает не так.

— В целом как оцените для Медведевой эти два с половиной года под руководством Орсера?

— Я их зачту в минус.