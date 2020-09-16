Канделаки прокомментировала возвращение Медведевой в группу Тутберидзе

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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на возвращение российской фигуристки Евгении Медведевой в группу тренера Этери Тутберидзе.
Канделаки прокомментировала возвращение Медведевой в группу Тутберидзе
  • РИА Новости

«Возвращение Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе стало ещё одной новостью (да что там говорить — сенсацией) нашего фигурного катания. Никуда не делась высочайшая конкуренция в женской одиночке, давление для достижения результата в группе Этери тоже на месте», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

По её мнению, переход Медведевой к Тутберидзе связан с желанием развиваться.

«Женя хочет кататься на топовом уровне и дальше. Вопреки всем объективным обстоятельствам. И это характеризует её не меньше, чем те достижения, которых она уже добилась», — добавила Канделаки.

20-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, также она выиграла серебряную медаль Олимпиады 2018 года.

После ОИ-2018 россиянка ушла из группы Тутберидзе и начала работать с канадским тренером Брайаном Орсером. 16 сентября появилась информация, что Медведева вернулась к российскому специалисту.

Ранее Алёна Леонова выразила мнение, что с Тутберидзе у Медведевой есть все шансы бороться за золото.

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