Леонова считает, что с Тутберидзе у Медведевой есть все шансы бороться за золото

Короткая ссылка
Серебряная призёрка чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова прокомментировала возвращение российской фигуристки Евгении Медведевой в группу тренера Этери Тутберидзе.
Леонова считает, что с Тутберидзе у Медведевой есть все шансы бороться за золото
  • РИА Новости

«Удивительно — это даже не то слово в данной ситуации. Если она уходит от Орсера без конфликта, то это очень хорошая новость. Возвращение к Тутберидзе даст Медведевой определённый толчок в её карьере. Могу с уверенностью сказать, что под руководством Тутберидзе у Медведевой есть шанс бороться за первые места с Трусовой и другими девочками, нам стоит ждать её более уверенного выступления», — цитирует Леонову РИА Новости.

20-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, также она выиграла серебряную медаль Олимпиады 2018 года.

После ОИ-2018 россиянка ушла из группы Тутберидзе и начала работать с канадским тренером Брайаном Орсером. 16 сентября появилась информация, что Медведева вернулась к российскому специалисту.

Ранее Тарасова назвала возвращение Медведевой к Тутберидзе единственным правильным решением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить