Леонова считает, что с Тутберидзе у Медведевой есть все шансы бороться за золото
- РИА Новости
«Удивительно — это даже не то слово в данной ситуации. Если она уходит от Орсера без конфликта, то это очень хорошая новость. Возвращение к Тутберидзе даст Медведевой определённый толчок в её карьере. Могу с уверенностью сказать, что под руководством Тутберидзе у Медведевой есть шанс бороться за первые места с Трусовой и другими девочками, нам стоит ждать её более уверенного выступления», — цитирует Леонову РИА Новости.
20-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, также она выиграла серебряную медаль Олимпиады 2018 года.
После ОИ-2018 россиянка ушла из группы Тутберидзе и начала работать с канадским тренером Брайаном Орсером. 16 сентября появилась информация, что Медведева вернулась к российскому специалисту.
Ранее Тарасова назвала возвращение Медведевой к Тутберидзе единственным правильным решением.