Жулин: два года работы с Орсером зачту Медведевой в минус

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин признался, что ему сложно говорить о перспективах Евгении Медведевой в новом сезоне.

При этом, по словам специалиста, ранее он вообще не видел у спортсменки особых шансов, но с её возвращением к Этери Тутберидзе, на его взгляд, они появились.

Жулин также попробовал предположить реакцию канадского специалиста Брайана Орсера на уход Медведевой.

«Как тренер — он типичный американский продукт, не канадский. Он, скорее, друг, соратник, может поддержать. Жене нужно нечто другое, чтобы она вспомнила, как Тутберидзе умеет нагружать. Не хочу сказать, что Этери сплошным кнутом гоняет, у неё и пряник тоже есть. Жене сейчас надо найти правильную нагрузку, пока же она что-то делает не так. Два года работы с Орсером зачту Жене в минус», — резюмировал Жулин в интервью RT.

Он также уверен, что Тутберидзе лучше всех знает организм Медведевой.