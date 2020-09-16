Жулин считает, что Медведевой следует изучать своё тело

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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал форму Евгении Медведевой.
Жулин считает, что Медведевой следует изучать своё тело
  • globallookpress.com

Ранее двукратная чемпионка мира не слишком удачно выступила на контрольных прокатах сборной России и вернулась к Этери Тутберидзе от канадского специалиста Брайана Орсера.

«Женя сейчас находится в прекрасной форме, но, мне кажется, ей просто сейчас не хватает физических силёнок. Может быть, она просто переработала, хотела как лучше, а кататься по три часа в день уже нельзя. Надо выходить и очень аккуратно получать свою нагрузку. Организм ведь меняется, это в 12 лет можно кататься, как угорелый. Мне кажется, что Этери как раз прекрасно знает Женин организм и поможет ей правильно подходить к тренировкам и стартам», — сказал Жулин в интервью RT.

По его словам, тренер должен её очень дозированно и грамотно подводить к соревнованиям.

«Медведевой надо также самой изучать своё тело, в женском одиночном катании это вообще отдельная история», — резюмировал специалист.

Жулин также считает, что Тутберидзе сможет найти подход к Медведевой.

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