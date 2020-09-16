Жулин считает, что Медведевой следует изучать своё тело

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал форму Евгении Медведевой.

Ранее двукратная чемпионка мира не слишком удачно выступила на контрольных прокатах сборной России и вернулась к Этери Тутберидзе от канадского специалиста Брайана Орсера.

«Женя сейчас находится в прекрасной форме, но, мне кажется, ей просто сейчас не хватает физических силёнок. Может быть, она просто переработала, хотела как лучше, а кататься по три часа в день уже нельзя. Надо выходить и очень аккуратно получать свою нагрузку. Организм ведь меняется, это в 12 лет можно кататься, как угорелый. Мне кажется, что Этери как раз прекрасно знает Женин организм и поможет ей правильно подходить к тренировкам и стартам», — сказал Жулин в интервью RT.

По его словам, тренер должен её очень дозированно и грамотно подводить к соревнованиям.

«Медведевой надо также самой изучать своё тело, в женском одиночном катании это вообще отдельная история», — резюмировал специалист.

Жулин также считает, что Тутберидзе сможет найти подход к Медведевой.