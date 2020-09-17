«Они сами определят, правильно это или нет»: как в России отреагировали на переход Медведевой от Орсера к Тутберидзе

Уход двукратной чемпионки Евгении Медведевой от тренера Брайана Орсера в группу Этери Тутберидзе стал полной неожиданностью для всего мира фигурного катания. Об этом рассказал олимпийский чемпион и эксперт Максим Траньков. По словам Ирины Родниной, на решение Медведевой напрямую повлияла пандемия коронавируса. В свою очередь, бывшая фигуристка Алёна Леонова уверена, что серебряной призёрке Олимпийских игр удастся достичь новых высот в карьере.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вновь стала ученицей Этери Тутберидзе. Спортсменка вернулась к тренеру, от которого ушла после Олимпийских игр в Пхёнчхане, принёсших ей две серебряные медали. Она поблагодарила своего прежнего наставника Брайана Орсера и рассказала, что уже приступила к работе на катке «Хрустальный» в Москве.

«Я очень благодарна Брайану за проделанную работу. На данный момент я ему просто благодарна за его понимание, так как он отнёсся с глубочайшим одобрением к моему решению. Мы сохранили хорошие, тёплые отношения, никаких конфликтов. Я рада, что у меня так получилось. Сейчас у нас с Этери Георгиевной всё хорошо. Мы встретились, поговорили и сегодня начали работу», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

О воссоединении одного из самых успешных дуэтов тренера и ученицы утром в среду рассказали СМИ, знакомые с ситуацией. Поначалу в такой крутой поворот в отношениях Медведевой и Тутберидзе поверили не все. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин признался, что для него это стало большим сюрпризом.

«Ого, прикольно. Честно сказать, мне абсолютно всё равно, кто и куда возвращается, но раньше этого не слышал. Удивлён. Когда будет официальная информация, то будем развёрнуто комментировать, а пока можно говорить, что и я в большой спорт возвращаюсь», — сравнил Ягудин в разговоре с РИА Новости.

Вскоре информацию о переходе Медведевой к Тутберидзе подтвердили в школе «Самбо-70», которую спортсменка представляет на протяжении всей карьеры. Директор учебного заведения Ринат Лайшев сообщил, что они уже провели первую совместную тренировку за считаные дни до этапа Кубка России в Сызрани, в котором Медведева примет участие.

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В отличие от Ягудина, тренер Инна Гончаренко не удивилась возвращению двукратной чемпионки мира к своему бывшему тренеру. Она отметила, что иного пути у фигуристки не было, так как именно с Тутберидзе были связаны все её главные успехи в карьере.

«Если это достоверная информация, в этом есть рациональное зерно, учитывая разговоры о повышении возрастного ценза. Девочки начинают смотреть в будущее, а оно не бывает без прошлого. Если у Жени были удачи у Этери Тутберидзе, это вполне логично, что она, оценив ситуацию, решила вернуться туда, где был успех. Если это свершится, могу пожелать только удачи. Вопрос будет только в решении Этери Георгиевны, насколько она психологически и морально сможет это понять и принять», — сказала тренер ТАСС.

С Гончаренко согласилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По её словам, решение возобновить сотрудничество было «прекрасным» и «единственно верным».

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отметила, что на уход Медведевой от Орсера сказалась пандемия коронавируса. Из-за этого спортсменке пришлось остаться в России и найти себе наставника в Москве.

«Они сами определят, правильно это или нет. Сейчас сложная ситуация, будут соревнования или нет. Я понимаю, что есть проблемы нахождения в Канаде. Этот коронавирус… Наверное, что-то накладывает свои отпечатки», — отметила Роднина Sport24.

Олимпийский чемпион Максим Траньков назвал в качестве причины перехода финансовые проблемы, которые Медведева начала испытывать в связи с пандемией. Бывший спортсмен отметил, что фигуристка ушла к лучшему тренеру страны и мира на данный момент.

«Эта новость стала сюрпризом для всех. Но если анализировать ситуацию, то это можно назвать верным решением. У всех наших спортсменов, которые тренируются за пределами России, возникли серьёзные проблемы с передвижением и финансированием. И многие начали принимать альтернативные решения. Если говорить именно о выборе тренера, то возвращение к Этери Георгиевне — это единственное верное решение, потому что все главные результаты в своей жизни Евгения показала под руководством этого специалиста», — напомнил Траньков.

Он также отметил в разговоре с «Чемпионатом», что пока что у Медведевой мало шансов, чтобы превзойти свою одногруппницу и действующую чемпионку России Анну Щербакову, с которой ей предстоит встретиться уже на первом этапе Кубка России. По словам Транькова, у двукратной чемпионки мира пока не готова произвольная программа.

В то же время вице-чемпионка мира Алёна Леонова ожидает, что карьера Медведевой пойдёт в гору после возвращения к Тутберидзе. По её словам, спортсменка сможет составить конкуренцию нынешним лидерам женского одиночного катания.

«Удивительно — это даже не то слово в данной ситуации. Если она уходит от Орсера без конфликта, то это очень хорошая новость. Возвращение к Тутберидзе даст Медведевой определённый толчок в её карьере. Могу с уверенностью сказать, что под руководством Тутберидзе у Медведевой есть шанс бороться за первые места с Трусовой и другими девочками, нам стоит ждать её более уверенного выступления», — поделилась мнением Леонова.

Известный хореограф Илья Авербух считает, что от воссоединения Медведевой с Тутберидзе выиграют они обе. Он также рассказал, что конфликт, случившийся после расставания, не был таким сильным, как думали многие болельщики.

«Считаю, что это очень правильное и разумное решение со стороны Жени. Очень здорово, что великий тренер и большая спортсменка снова воссоединились. Так же это с точки зрения примирения в фигурном катании для будущих спортсменов. Желаю удачи в этом сотрудничестве. Думаю, что выиграют от этого и Этери Георгиевна, и Женя. Хорошо, что большие люди выше каких-то местечковых амбиций. Мы все профессионалы, а все конфликты надуманы прессой больше, чем они существуют на самом деле. И тренер, и спортсмен нацелены на высокий результат. Это не коммунальная квартира, в которую погружают нас некоторые болельщики. Очень хороший ответ им на то, как действительно устроен спорт», — заявил Авербух.

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина не осталась в стороне от этой новости. В том, что возвращение Медведевой стало возможным, она отметила роль именно Тутберидзе, забывшей о непростом расставании с ученицей в 2018 году.

«Вот это новость. Вот что значит Этери Георгиевна — мудрая женщина, смогла простить и принять ученицу», — написала Шишкина в Instagram.

Призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая, напротив, призвала прекратить обсуждение данной темы. По её словам, переходы фигуристов от одного тренера к другому не являются значимым событием, которое может широко обсуждаться. Слуцкая отметила, что для Медведевой главное — добиваться побед.

«Я не знаю отношения спортсмена к тренеру, самого тренера. Влезть в чужую голову невозможно. Я лишь могу дать комментарий насчёт проката и других вещей, касающихся фигурного катания. Мне кажется, все уже устали, что из рабочих ситуаций раздувают скандал. Если спортсмен принял решение, значит, так ему комфортней, удобней и полезней. Здорово, что есть выбор. Мы, люди извне, не можем знать, почему так происходит. Поэтому давайте оставим эту тему и пожелаем отличных результатов спортсменке! Если у Евгении будут победы, то неважно, какие переходы были совершены ранее», — заключила Слуцкая.