Отказ Косторной, четверные прыжки Трусовой и высокая конкуренция пар: чем завершились контрольные прокаты сборной России

В Москве завершился второй день контрольных прокатов фигуристов сборной России. В показе произвольных программ не принимала участие Алёна Косторная, чей номер, поставленный Ше-Линн Бурн —одной из лучших хореографов мира, — пока находится в разработке. Александра Трусова упала с четверного лутца, но исполнила два четверных тулупа. Со своими фирменными элементами не справились Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Выступление Михаила Коляды стало лучшим в мужском одиночном катании, а пары продемонстрировали высокий уровень конкуренции.

Между первым и вторым днём открытых прокатов мероприятие понесло значительную с точки зрения болельщиков потерю: от выступлений в произвольной программе отказалась чемпионка Европы Алёна Косторная. Второе снятие произошло перед самым выходом женской группы на лёд — примеру Косторной последовала чемпионка Европы София Самодурова, сославшись на простуду.

Что касается Алёны, руководитель нынешнего тренерского штаба фигуристки Евгений Плющенко очень грамотно и технично погасил неприятную новость утром в воскресенье, заявив, что фигуристка изначально не планировала катать две программы, поскольку не так давно стала набирать необходимые для выступлений кондиции. Кроме того, она намерена продолжить работу над произвольной постановкой под руководством лучшего (по версии Международного союза конькобежцев) хореографа мира Ше-Линн Бурн сначала заочно, по видеосвязи, а затем и в очном режиме, как только появится возможность пригласить канадку в Россию.

Стоит ли городить огород, привлекая к постановкам дорогущего специалиста, тем более в ситуации, где нет никаких гарантий, что сезон окажется полноценным хотя бы во второй половине? Наверное, всё-таки стоит: чем выше становится технический уровень фигуристов и жёстче конкуренция, тем большую значимость приобретает фактор впечатления, умения заставить восхищенно на себя смотреть. В этом отношении нынешние прокаты оказались не слишком щедры на яркие постановки, хотя у специалистов было довольно много времени, чтобы придумать и воплотить на льду что-то более оригинальное, чем обычно.

Львиную долю впечатления украла укоренившаяся в российским фигурном катании традиция выходить на прокаты в тренировочных трико, причём преимущественно чёрных. Известный хореограф Елена Масленникова объяснила это тем, что чёрное «во-первых, стройнит», а во-вторых, появляясь в таком виде перед публикой, фигурист как бы даёт понять, что программа — это всего лишь эскиз, набросок, а не вычищенное во всех отношениях произведение.

Такая точка зрения, безусловно, имеет право на существование, но вызывает вопрос: если сами прокаты преподносятся публике и телевидению как праздник, неужели никому не пришло в голову выказать несколько больше уважения к тем, кто купил билеты?

В танцевальной части воскресной программы захватить зал сверх обычного удалось лишь подопечным Дениса Самохина — Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину, ранее выступавшим с другими партнёрами. То есть первый блин явно вышел не комом, хотя и на безрыбье: в отсутствие двух сильнейших дуэтов страны танцы превратились в подтанцовку.

В мужской разминке интересным выбором музыки для произвольной программы (Эннио Морриконе) запомнился чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв, сумевший очень чётко уложить большинство прыжков и других элементов в музыкальные акценты. Масленникова по этому поводу сказала, что обычно фигуристов научить этому почти невозможно.

«Современное фигурное катание стало очень насыщенным в плане элементов, и если все они идеально ложатся в музыку, это всегда очень украшает программу. Другой вопрос, что большинство фигуристов просто не способны выполнить прыжок в акцент, объясняя это тем, что им требуется время, чтобы настроиться на элемент, прежде чем совершить отталкивание. Необходимость работать в жёстко заданных музыкой рамках сбивает таких спортсменов с настроя, сковывает их. Им проще кататься, когда музыка идёт как бы в размазку. В этом году я много работала с теми, кто катается в спортивной паре, и наблюдала ту же самую историю. Если сделать в акцент тот же выброс, получается безумно эффектно. Но сподвигнуть на это фигуристов оказывается почти нереально», — сказала специалист.

Собственно, именно акцентами была так хороша короткая программа призёра чемпионата мира Михаила Коляды. Произвольная (саундтрек из фильма о Рудольфе Нурееве «Белый ворон»), поставленная Ильёй Авербухом, была выполнена в совершенно ином, лирическом ключе и села на фигуриста, как влитая. Хотя едва ли не большее впечатление производила тем, как Михаил по-ученически старательно выполнял установку своего нового наставника Алексея Мишина, контролируя каждый заход на прыжок, каждое отталкивание, каждую позицию во вращениях, словно хотел этим сказать: «Я слишком давно в этой академии, но определённо намерен стать в ней первым учеником!»

Патриарх сегмента спортивных пар Тамара Москвина, работающая сейчас в Санкт-Петербурге вместе с Артуром Минчуком, наконец-то реализовала в своей питерской школе тот самый формат, который когда-то был настоящей золотой жилой не только для тренера, но и для страны: заполучила в компанию к чемпионам Европы Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому ещё один очень сильный дуэт, способный оказать жесткую конкуренцию. Речь идёт о чемпионах мира среди юниоров Анастасии Мишиной и Александре Галлямове, которые летом перешли к Москвиной от Людмилы и Николая Великовых.

Понятно, что сравнение в «Мегаспорте» в воскресенье сложилось в пользу первой пары, тем более что Бойкова и Козловский показывали прошлогоднюю, хорошо накатанную произвольную программу авторства Николая Морозова, но от статистики никуда не деться: равновысокая конкуренция в группе Москвиной неизменно приводила спортсменов к равновысоким результатам. Так повелось с тех пор, когда Москвина ещё в связке с мужем, Игорем Борисовичем Москвиным, почти 40 лет назад начинала тренировать Елену Валову — Олега Васильева и Ларису Селезнёву — Олега Макарова. Затем творческие пути супругов разошлись, но тенденция готовить чемпионов в тандеме никуда не делась. Наталью Мишкутенок — Артура Дмитриева и Елену Бечке — Дениса Петрова сменила связка Оксаны Казаковой с Дмитриевым и Елены Бережной с Антоном Сихарулидзе. В целом же подопечные Москвиной завоевали в те годы четыре олимпийских золота и четыре серебра плюс семь высших наград на чемпионатах мира.

Добавьте к двум нынешним парам команды Москвина — Минчук бронзовых призёров чемпионата Европы Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина с новой произвольной программой и впечатляющим техническим содержимым, и впору задуматься, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов очень своевременно, а возможно, и предусмотрительно пропустили дебютное выступление сезона: выдержать сравнение в такой компании двукратным чемпионам Европы было бы непросто.

Серию женских прокатов открыла Александра Трусова и сразу обрисовала уровень своих притязаний. Четверной лутц был выполнен с падением, но с двумя четверными тулупами Саша справилась, как и с остальной программой. Двойной аксель в исполнении фигуристки значился четвёртым элементом программы, и очень похоже, что по ходу сезона Трусова будет пробовать заменить его на тройной. Если программа с таким контентом будет исполнена без ошибок, соперничать с двукратной чемпионкой мира среди юниоров по части сложности будет невозможно. Во всяком случае, в ходе прокатов со своим единственным четверным Камила Валиева справилась только со второй попытки, вице-чемпионка Европы Анна Щербакова не совладала с четверным лутцем, а Елизавета Туктамышева — с тройным акселем.

Впрочем, подобное превосходство предрекали Трусовой и год назад, когда она ещё даже не думала о смене тренера, так что имеет смысл подождать с прогнозами и посмотреть, как будет меняться фигуристка по ходу сезона.

Завершающим аккордом стал прокат двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, чей соревновательный сезон стартует через считанные дни на этапе кубка России в Сызрани. Программа, поставленная Ше-Линн Бурн, в этот вечер откровенно не задалась, но война баннеров была выиграна фанатами фигуристки в одни ворота.

Такое, согласитесь, тоже нужно уметь заслужить.