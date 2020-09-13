Валиева упала с четверного тулупа в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России
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- РИА Новости
Фигуристка упала при выполнении сольного четверного тулупа, однако затем исполнила чисто этот же прыжок в каскаде с двойным тулупом.
Другие прыжки Валиева также исполнила чисто. 14-летняя фигуристка прыгнула тройной риттбергер, двойной аксель и два каскада: тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип — тройной сальхов через ойлер.
Ранее сообщалось, что Трусова упала с четверного лутца и ошиблась на тулупе в произвольной программе на контрольных прокатах.