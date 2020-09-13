Валиева упала с четверного тулупа в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России

Короткая ссылка
Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева сумела чисто прыгнуть один из двух четверных тулупов в своей произвольной программе на контрольных прокатах сборной России.
Валиева упала с четверного тулупа в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Фигуристка упала при выполнении сольного четверного тулупа, однако затем исполнила чисто этот же прыжок в каскаде с двойным тулупом.

Другие прыжки Валиева также исполнила чисто. 14-летняя фигуристка прыгнула тройной риттбергер, двойной аксель и два каскада: тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип — тройной сальхов через ойлер.

Ранее сообщалось, что Трусова упала с четверного лутца и ошиблась на тулупе в произвольной программе на контрольных прокатах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить