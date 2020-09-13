Валиева упала с четверного тулупа в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева сумела чисто прыгнуть один из двух четверных тулупов в своей произвольной программе на контрольных прокатах сборной России.

Фигуристка упала при выполнении сольного четверного тулупа, однако затем исполнила чисто этот же прыжок в каскаде с двойным тулупом.

Другие прыжки Валиева также исполнила чисто. 14-летняя фигуристка прыгнула тройной риттбергер, двойной аксель и два каскада: тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип — тройной сальхов через ойлер.

Ранее сообщалось, что Трусова упала с четверного лутца и ошиблась на тулупе в произвольной программе на контрольных прокатах.