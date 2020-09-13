Трусова упала с четверного лутца и ошиблась на тулупе в произвольной программе на контрольных прокатах

Российская фигуристка Александра Трусова сумела чисто исполнить один из трёх четверных прыжков в своей произвольной программе на контрольных прокатах сборной в Москве.

Трусова упала с четверного лутца, а также прикоснулась рукой ко льду при приземлении на четверном тулупе. При этом подопечная Евгения Плющенко чисто исполнила каскад четверной тулуп — тройной тулуп.

Остальные прыжковые элементы фигуристка исполнила без ошибок. Она сумела прыгнуть сольные двойной аксель и тройной лутц, а также каскады тройной лутц — тройной риттбергер и тройной лутц — тройной сальхов через ойлер.

Ранее Трусова заявила, что её переход от Тутберидзе к Плющенко был правильным.