Трусова считает, что её переход от Тутберидзе к Плющенко был правильным

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась своими впечатлениями от работы в академии Евгения Плющенко, куда она перешла в мае этого года из группы Этери Тутберидзе.

«Считаю, что делаю всё правильно. К разным тренерам переходить нормально, как и брать от них всё самое лучшее. Считаю, что уже изменилась, и стараюсь это показать. Хочу показать себя с разных сторон, показать, что умею делать всё хорошо — и катание, и прыжки. Мы работаем над всем и пытаемся делать всё гораздо лучше. Что-то по-другому, а что-то оставляем. Но в основном всё по-другому», — заявила Трусова Первому каналу.

Также фигуристка отметила, что не чувствует напряжённости, находясь рядом с бывшим тренером на контрольных прокатах сборной России.

«Нет, всё нормально. Никакого напряжения не создаёт. Не знаю, как им, а мне всё нормально», — сказала Трусова.

Ранее Плющенко назвал запрет на четверные прыжки в короткой программе ущемлением прав женщин.