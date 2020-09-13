Трусова считает, что её переход от Тутберидзе к Плющенко был правильным
- РИА Новости
«Считаю, что делаю всё правильно. К разным тренерам переходить нормально, как и брать от них всё самое лучшее. Считаю, что уже изменилась, и стараюсь это показать. Хочу показать себя с разных сторон, показать, что умею делать всё хорошо — и катание, и прыжки. Мы работаем над всем и пытаемся делать всё гораздо лучше. Что-то по-другому, а что-то оставляем. Но в основном всё по-другому», — заявила Трусова Первому каналу.
Также фигуристка отметила, что не чувствует напряжённости, находясь рядом с бывшим тренером на контрольных прокатах сборной России.
«Нет, всё нормально. Никакого напряжения не создаёт. Не знаю, как им, а мне всё нормально», — сказала Трусова.
Ранее Плющенко назвал запрет на четверные прыжки в короткой программе ущемлением прав женщин.