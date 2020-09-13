Плющенко считает запрет на четверные прыжки в короткой программе ущемлением прав женщин

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко выступает против решения Международного союза конькобежцев (ISU) запретить спортсменкам выполнять четверные прыжки в короткой программе.
Плющенко считает запрет на четверные прыжки в короткой программе ущемлением прав женщин
  • РИА Новости

«Нужно, чтобы ISU разрешил четверные прыжки в короткой программе. Если мужчинам можно прыгать четверные, то почему женщинам нельзя? Это неравные условия, особенно в наше время. Я настоятельно прошу рассмотреть, чтобы четверные прыжки включали в короткие программы. Нельзя останавливать женское одиночное катание, его нужно двигать вперёд. Мы должны идти в ногу со временем. Мы в своё время поднимали планку и двигали вперёд фигурное катание, в том числе четверные прыжки, когда нам говорили: «Зачем они нужны?» Понимаю, почему это делается, но это всё-таки спорт. Это также и искусство, но прежде всего спорт. И ущемлять права женщин нельзя, и они меня в этом поддержат, уверен», — приводит слова Плющенко ТАСС. 

В настоящее время в женском одиночном катании четверные прыжки разрешены только в произвольной программе.

Ранее Плющенко объяснил снятие Косторной с контрольных прокатов сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить