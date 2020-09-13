Плющенко объяснил снятие Косторной с контрольных прокатов сборной России

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко объяснил, почему его подопечная Алёна Косторная снялась с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве.

«Произвольная программа у Алёны ещё сырая, поэтому на прокатах мы катали только короткую. Подготовить и показать обе программы за такой короткий срок, что Алёна перешла к нам, нереально», — цитирует Плющенко сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По его словам, произвольную программу Косторной ставит хореограф Ше-Линн Бурн по видеосвязи.

«Конечно, Ше-Линн приехала бы к нам, поставила и поработала в Москве, но из-за пандемии не получилось, пришлось начать постановку дистанционно. Думаю, когда снимут все ограничения, мы пригласим Ше-Линн в Москву обязательно», — добавил Плющенко.

17-летняя спортсменка является чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при прошлого сезона. Косторная перешла в академию Евгения Плющенко нынешним летом из группы Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Косторная снялась с контрольных прокатов произвольной программы.