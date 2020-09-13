Проблемы Медведевой со спиной и преображение Коляды: чем запомнился первый день контрольных прокатов фигуристов в Москве

В Москве завершился первый день контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Экс-ученицы Этери Тутберидзе Алёна Косторная и Александра Трусова впервые встретились на льду со своими бывшими партнёршами по команде — Анной Щербаковой и Камилой Валиевой, а Евгения Медведева не смогла идеально исполнить программу из-за травмы спины. При этом одним из открытий вечера стал Михаил Коляда, летом начавший сотрудничество с Алексеем Мишиным.

Открытые прокаты — как первый бал: зрители соскучились по зрелищу, спортсмены рвутся себя показать. Ну а пандемия лишь усилила градус стресса у вторых и ожидания — у первых.

Что до интриг, они все были известны заранее и большей частью касались женского одиночного катания: в каких образах предстанут сменившие тренера Александра Трусова и Алёна Косторная? Как будет выглядеть заметно выросшая за лето Анна Щербакова и каким окажется взрослый дебют Камилы Валиевой? Сумеют ли Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева не затеряться на плацдарме, где ученицы Этери Тутберидзе будут насмерть биться с её же экс-ученицами? Ведь при всём уважении к олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, взявшему под крыло своей академии Трусову и Косторную, было бы наивно предполагать, что считаные месяцы летней работы способны волшебным образом преобразить спортсменок в плане стиля и технического арсенала.

Также по теме Новый стиль Трусовой, возвращение Коляды и дебют Валиевой: чего ждать от контрольных прокатов фигуристов в Москве С 12 по 13 сентября на московской арене «Мегаспорт» пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. В них примут...

Зрители, жаждавшие преображения, его получили. Правда, на мужском льду — за авторством Алексея Мишина, в группу которого летом перешёл бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы — 2018 Михаил Коляда. Два последних сезона получились у спортсмена откровенно провальными, и не слишком верилось, что наставник сумеет за столь короткое время добиться сколь-нибудь значимых изменений. В телевизионном репортаже, выпущенном в эфир накануне прокатов, тренер и сам отметил, что говорить пока не о чем. Мол, поэтому он даже своему новому подопечному сказал, что лучшее интервью — это молчание. Но короткая программа под названием «Давайте сделаем погромче» оказалась стопроцентным попаданием в цель: выбор музыки и хореографическое решение идеально легли на характер фигуриста, а предельно лаконичный костюм лишь усилил эффект.

Собственно, прокат Коляды и заставил задуматься, что первое в сезоне появление на публике — это прежде всего история о том, как произвести впечатление, а не про техническую сложность элементов. Наверное, как раз поэтому толком не прозвучала ни одна из коротких программ девушек: чемпионке мира — 2015 Елизавете Туктамышевой и чемпионке Европы Алёне Косторной не хватило тройного акселя — прыжка, который по умолчанию способен выделить любую фигуристку из общего ряда, Евгении Медведевой мешала не вовремя обострившаяся травма спины, из-за чего заметно пострадало качество всех вращений, а кроме того, её очень мощную по замыслу программу «Маскарад» сильно обесцветило чёрное тренировочное трико: костюм к началу прокатов оказался просто не готов. История, как говорится, банальная (в начале сезона фигуристы сталкиваются с подобным сплошь и рядом), но в «Мегаспорте» в присутствии достаточно большого числа зрителей непритязательность девичьих нарядов резала глаз. При очень высоком качестве самих прокатов удивить чем-то неожиданным — так, как сумел это сделать Коляда, — не смогла ни одна спортсменка.

С другой стороны, никто из них не разочаровал, а это немало, учитывая, что Щербакова и Валиева за лето заметно выросли, Косторной и Трусовой пришлось в сжатые сроки привыкать к совершенно иной манере тренировок, а Медведева и вовсе была вынуждена тренироваться по Skype и даже в «Мегаспорте», как шутили зрители, двукратную чемпионку мира на старт выводил телефон, на экране которого по ту сторону океана Жене давал указания её канадский тренер Брайан Орсер.

Впрочем, давать какие-то оценки фигуристкам в попытке понять расстановку сил сейчас точно не стоит, поскольку не было пущено в ход главное оружие — четверные прыжки.

В парных дисциплинах выступления были чуть смазаны отсутствием лидеров: двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов отказались от участия в прокатах, заявив, что это выступление не входит в их планы подготовки к сезону, а два сильнейших танцевальных дуэта — чемпионы Европы Виктория Синицина — Никита Кацалапов и призёры четырёх европейских первенств Александра Степанова — Иван Букин снялись по причине травм.