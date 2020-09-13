Проблемы Медведевой со спиной и преображение Коляды: чем запомнился первый день контрольных прокатов фигуристов в Москве
- Российская фигуристка Евгения Медведева
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Открытые прокаты — как первый бал: зрители соскучились по зрелищу, спортсмены рвутся себя показать. Ну а пандемия лишь усилила градус стресса у вторых и ожидания — у первых.
Что до интриг, они все были известны заранее и большей частью касались женского одиночного катания: в каких образах предстанут сменившие тренера Александра Трусова и Алёна Косторная? Как будет выглядеть заметно выросшая за лето Анна Щербакова и каким окажется взрослый дебют Камилы Валиевой? Сумеют ли Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева не затеряться на плацдарме, где ученицы Этери Тутберидзе будут насмерть биться с её же экс-ученицами? Ведь при всём уважении к олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, взявшему под крыло своей академии Трусову и Косторную, было бы наивно предполагать, что считаные месяцы летней работы способны волшебным образом преобразить спортсменок в плане стиля и технического арсенала.
Зрители, жаждавшие преображения, его получили. Правда, на мужском льду — за авторством Алексея Мишина, в группу которого летом перешёл бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы — 2018 Михаил Коляда. Два последних сезона получились у спортсмена откровенно провальными, и не слишком верилось, что наставник сумеет за столь короткое время добиться сколь-нибудь значимых изменений. В телевизионном репортаже, выпущенном в эфир накануне прокатов, тренер и сам отметил, что говорить пока не о чем. Мол, поэтому он даже своему новому подопечному сказал, что лучшее интервью — это молчание. Но короткая программа под названием «Давайте сделаем погромче» оказалась стопроцентным попаданием в цель: выбор музыки и хореографическое решение идеально легли на характер фигуриста, а предельно лаконичный костюм лишь усилил эффект.
Собственно, прокат Коляды и заставил задуматься, что первое в сезоне появление на публике — это прежде всего история о том, как произвести впечатление, а не про техническую сложность элементов. Наверное, как раз поэтому толком не прозвучала ни одна из коротких программ девушек: чемпионке мира — 2015 Елизавете Туктамышевой и чемпионке Европы Алёне Косторной не хватило тройного акселя — прыжка, который по умолчанию способен выделить любую фигуристку из общего ряда, Евгении Медведевой мешала не вовремя обострившаяся травма спины, из-за чего заметно пострадало качество всех вращений, а кроме того, её очень мощную по замыслу программу «Маскарад» сильно обесцветило чёрное тренировочное трико: костюм к началу прокатов оказался просто не готов. История, как говорится, банальная (в начале сезона фигуристы сталкиваются с подобным сплошь и рядом), но в «Мегаспорте» в присутствии достаточно большого числа зрителей непритязательность девичьих нарядов резала глаз. При очень высоком качестве самих прокатов удивить чем-то неожиданным — так, как сумел это сделать Коляда, — не смогла ни одна спортсменка.
С другой стороны, никто из них не разочаровал, а это немало, учитывая, что Щербакова и Валиева за лето заметно выросли, Косторной и Трусовой пришлось в сжатые сроки привыкать к совершенно иной манере тренировок, а Медведева и вовсе была вынуждена тренироваться по Skype и даже в «Мегаспорте», как шутили зрители, двукратную чемпионку мира на старт выводил телефон, на экране которого по ту сторону океана Жене давал указания её канадский тренер Брайан Орсер.
Впрочем, давать какие-то оценки фигуристкам в попытке понять расстановку сил сейчас точно не стоит, поскольку не было пущено в ход главное оружие — четверные прыжки.
В парных дисциплинах выступления были чуть смазаны отсутствием лидеров: двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов отказались от участия в прокатах, заявив, что это выступление не входит в их планы подготовки к сезону, а два сильнейших танцевальных дуэта — чемпионы Европы Виктория Синицина — Никита Кацалапов и призёры четырёх европейских первенств Александра Степанова — Иван Букин снялись по причине травм.
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