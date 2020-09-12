Фигуристка Косторная рассказала о причинах ухода от Тутберидзе
- © Naoki Morita/AFLO
- globallookpress.com
«Да, были некоторые проблемы. Я считаю, спортсмены, как я, как Аня, как Камила, не могут кататься с детьми 2010 года. Даже если могут, надо объяснить, что девочки взрослые и они поблажки давать не будут», — приводит слова Косторной ТАСС.
Она отметила, что обращалась к тренерам с этим вопросом, но ей навстречу не пошли.
«Приняла решение 17 июля, перед второй тренировкой были проблемы взаимоотношений, понимания. Я позвонила Розанову, спросила, есть ли возможность. Он сказал, что посмотрит, посоветовал подумать мне ещё раз. «Ты подумай, это очень большие перемены». Через пару дней был ещё один звонок, и мы начали как-то организовывать», — добавила фигуристка.
О переходе 16-летней спортсменки из группы Тутберидзе в академию Плющенко стало известно 31 июля.
Ранее эксперт назвал причину ажиотажа вокруг перехода Косторной.