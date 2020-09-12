Фигуристка Косторная рассказала о причинах ухода от Тутберидзе

Короткая ссылка
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала о причинах её ухода от тренера Этери Тутберидзе в группу двукратного победителя Олимпийских игр Евгения Плющенко.
Фигуристка Косторная рассказала о причинах ухода от Тутберидзе
  • © Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

«Да, были некоторые проблемы. Я считаю, спортсмены, как я, как Аня, как Камила, не могут кататься с детьми 2010 года. Даже если могут, надо объяснить, что девочки взрослые и они поблажки давать не будут», — приводит слова Косторной ТАСС.

Она отметила, что обращалась к тренерам с этим вопросом, но ей навстречу не пошли.

«Приняла решение 17 июля, перед второй тренировкой были проблемы взаимоотношений, понимания. Я позвонила Розанову, спросила, есть ли возможность. Он сказал, что посмотрит, посоветовал подумать мне ещё раз. «Ты подумай, это очень большие перемены». Через пару дней был ещё один звонок, и мы начали как-то организовывать», — добавила фигуристка.

О переходе 16-летней спортсменки из группы Тутберидзе в академию Плющенко стало известно 31 июля.

Ранее эксперт назвал причину ажиотажа вокруг перехода Косторной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить