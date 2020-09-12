Косторная рассказала, что ей не нравилась короткая программа, поставленная в группе Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная высказала мнение о новых программах, поставленных ей в группе Этери Тутберидзе перед её переходом в академию Евгения Плющенко.

«Да, были поставлены программы в группе Тутберидзе. Музыка произвольной мне нравилась, но не все места, просто сама музыка была классной. Короткая программа мне не нравилась — я об этом говорила неоднократно. Мне говорили: «Попробуй, после прокатов посмотрим». Но нет, мне не нравится — я не чувствую, не люблю такое катать», — приводит слова Косторной ТАСС.

О переходе 16-летней спортсменки из группы Тутберидзе в академию Плющенко стало известно 31 июля. Уже с 1 августа Косторная начала занятия у нового тренера.

Ранее сообщалось, что Косторная рассказала о причинах ухода от Тутберидзе.