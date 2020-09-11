Новый стиль Трусовой, возвращение Коляды и дебют Валиевой: чего ждать от контрольных прокатов фигуристов в Москве

С 12 по 13 сентября на московской арене «Мегаспорт» пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. В них примут участие почти все ведущие спортсмены страны, которым в скором времени предстоит открыть соревновательный сезон. Одной из главных интриг станет выступление бывших учениц Этери Тутберидзе — Александры Трусовой и Алёны Косторной. Также болельщиков ждёт возвращение на лёд Михаила Коляды, дебют на взрослом уровне Камилы Валиевой и новые программы Евгении Медведевой.

Дебют учениц Плющенко

Главные ожидания от контрольных прокатов сборной России связаны с новыми ученицами Евгения Плющенко — прошедшей с ним всё межсезонье Александрой Трусовой и относительно недавно присоединившейся к их команде Алёной Косторной. Уход двух ведущих спортсменок от Этери Тутберидзе стал самым громким событием лета в фигурном катании.

С учётом того, как распределились участники всех пяти этапов Кубка России, для Трусовой и Косторной это будет единственная до чемпионата страны встреча на льду с бывшей одногруппницей Анной Щербаковой.

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Сейчас очень многих поклонников фигурного катания интересует состояние бывших учениц Тутберидзе. Летом из команды Плющенко часто поступали положительные сигналы о прогрессе Трусовой. По словам олимпийского чемпиона, она исполняет все старые четверные прыжки и разучила риттбергер. Также в её арсенале есть тройной аксель, который спортсменка пока не исполняла чисто на публике.

Плющенко отмечал, что новые программы Трусовой, одна из которых поставлена на музыку из «Ромео и Джульетты», будут более сложными в хореографическом плане. Если это так, то на контрольных прокатах должна будет предстать фигуристка с кардинально новым стилем, у которой в случае успеха не останется слабых мест.

О том, чего успела добиться Косторная, известно намного меньше. Кроме того, что она тренируется в разное время с Трусовой и получила новые программы взамен тех, которые поставил Даниил Глейхенгауз, никакой информации о чемпионке Европы не поступало.

В отличие от Трусовой, Косторная уходила от Тутберидзе в прекрасной форме и с неофициальным статусом сильнейшей фигуристки мира. Болельщикам оставалось только гадать, в каком направлении она будет развиваться дальше и останется ли конкурентоспособной в борьбе с фигуристками, владеющими четверными прыжками.

Возвращение Коляды и усиления Туктамышевой

Для российского фигурного катания важным событием на контрольных прокатах станет возвращение Михаила Коляды. Бронзовый призёр чемпионата мира, некогда основной одиночник сборной пропустил прошлый сезон из-за болезни и на долгое время выпал из поля зрения поклонников. Но теперь он тренируется под руководством Алексея Мишина и готов вернуться на прежний уровень.

Строго говоря, возвращение Коляды уже состоялось на открытых прокатах для фигуристов Санкт-Петербурга, прошедших в конце августа. Тогда он продемонстрировал четверной тулуп в короткой программе (в каскаде с двойным), но не смог повторить его в произвольном прокате, поставленном Ильёй Авербухом.

Впрочем, пока Коляда может не ставить перед собой задачу сразу совершить рывок в техническом плане, для него более важно сейчас выступать стабильно. В отсутствие Дмитрия Алиева и Артура Даниеляна, которые пропустят мероприятие в Москве из-за травм, Коляда сможет выступить без лишнего давления.

Также тренирующаяся под руководством Мишина Елизавета Туктамышева разучивает четверной сальхов, и зрители на контрольных прокатах, возможно, станут первыми, кто увидит этот элемент в её исполнении.

Прежде Туктамышева пыталась исполнить на соревнованиях четверной тулуп, но так и не преуспела. Имеющий меньшую стоимость сальхов тоже будет отличным аргументом фигуристки в споре с более молодыми соперницами. Но при условии, что Туктамышева также сохранила тройной аксель.

Близость сезона

Отдельного упоминания заслуживают те фигуристы, которым начинать официальную часть сезона предстоит раньше всех. Первый этап Кубка России в Сызрани пройдёт с 18 по 22 сентября, то есть уже через неделю. Из участниц контрольных прокатов в нём выступят Анна Щербакова, Евгения Медведева и Ксения Синицына.

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Щербакова — единственная топ-фигуристка, о будущих программах которой ничего не известно. Новые образы, в которых предстанет двукратная чемпионка России, будут одной из главных интриг прокатов. Как и то, сохранила ли она свои четверные прыжки и лёгкость, с которой их исполняла. При этом во время карантина она рассказывала, что хочет освоить тройной аксель, чтобы иметь запас прочности в короткой программе, а также прибавить во вращениях и скольжении.

Медведева находится в невыгодном по сравнению с другими спортсменками положении. Тренироваться под руководством Брайана Орсера у неё не было возможности, а то, как негативно может сказаться отсутствие тренера, показывает пример Сёмы Уно. Впрочем, двукратную чемпионку мира пока не стоит списывать со счетов. Во-первых, свои программы она начала готовить сразу после неудачи на чемпионате России и должна их прекрасно знать без подсказок с бортика. Во-вторых, с Орсером Медведева остаётся на связи, а в Москве ею занимается Елена Буянова. В-третьих, как раз накануне прокатов появилось видео с тренировки, на котором спортсменка уверенно исполняет тройной риттбергер, тройной флип и двойной аксель.

Из прошлогодних членов сборной в Самарскую область полетит и Александр Самарин. Он будет стараться реабилитироваться за неудачный прошлый сезон, который увенчался лишь десятым местом на чемпионате Европы. По словам тренера Светланы Соколовской, её подопечный ещё в июле восстановил все четверные прыжки и определился с музыкой для произвольной программы.

Начинать сезон сразу после прокатов придётся и спортивной паре Евгения Тарасова — Владимир Морозов. В отличие от Медведевой, им удалось потренироваться за границей под руководством Марины Зуевой и потом приехать в Россию к началу нового сезона. Их главной целью должно стать безошибочное исполнение прокатов, чего пара так и не смогла добиться в первый год работы с новой наставницей.

Взрослая премьера Валиевой

Контрольные прокаты будут интересны также благодаря участию одной спортсменки, которая в сборную попасть пока не может ни при каких условиях. Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева получила исключительное право выйти на один лёд со взрослыми, что стало поводом для обсуждений и споров в мире фигурного катания в межсезонье.

Хотя прокаты и не носят официального статуса, на карьеру Валиевой они могут оказать огромное влияние. Она сможет понять, как её будут судить на взрослом уровне и принимать болельщики. Наконец, Валиева должна будет окрепнуть в психологическом плане и восполнить нехватку соревновательной практики, с которой столкнутся другие юниоры в стартующем сезоне.

При этом у Валиевой будет шанс даже затмить более опытных фигуристок, ведь по технике, пластике и хореографии она превосходит большинство взрослых одиночниц. В произвольной программе она может предъявить четверной тулуп, что уже является для неё неплохим подспорьем. Если за лето Валиева смогла ещё больше усложнить программу, то показать это она сможет на контрольных прокатах.