Роднина считает, что нужно рассмотреть вариант вывода Загитовой из состава сборной России

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы России Ирина Роднина высказалась о решении Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов национальной сборной.

«Загитова — совершеннолетний, взрослый человек. Её полное право, как любого гражданина, сниматься в любых передачах. Она уже спортсмен-профессионал и этим зарабатывает. Да, девушка сделала свой выбор в пользу шоу. Это такой коммерческий подход, ведь на прокаты придут несколько сотен человек, начнутся пересуды о её форме, а на Первом канале она будет каждую неделю светиться, при этом получать гонорар. Но сказать честно, была бы она поумнее, сказала бы, что снимается в связи с учёбой», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что в связи с такими обстоятельствами стоит рассмотреть вариант вывода Загитовой из состава сборной России.

«Пусть берёт академический отпуск, например. Но здесь вопрос не к Алине, у неё свой понятный интерес, вопрос к работодателю, федерации и в какой-то мере тренерскому штабу. Если была сделана ошибка по включению Загитовой в сборную, наверное, приходит время её исправлять, — добавила Роднина.

Ранее Илья Авербух заявил, что решение Загитовой сняться с прокатов сборной не связано с «Ледниковым периодом».