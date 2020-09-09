Радионова считает, что о завершении карьеры Загитовой говорить пока преждевременно

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова высказала мнение, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пока не будет завершать карьеру.

«Никто не знает, планирует Алина Загитова завершать карьеру или нет, всё зависит только от неё, её желания или нежелания снова вливаться в соревновательную жизнь. Всё-таки я думаю, что о завершении карьеры говорить пока преждевременно. Это сильная спортсменка, у которой есть все титулы. Сейчас всё будет зависеть только от её мотивации», — цитирует Радионову ТАСС.

18-летняя Загитова снялась с контрольных прокатов национальной команды. Спортсменка объяснила своё решение желанием сконцентрироваться на участии в шоу «Ледниковый период».

Ранее Авербух заявил, что решение Загитовой сняться с прокатов сборной не связано с «Ледниковым периодом».