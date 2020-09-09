Радионова считает, что о завершении карьеры Загитовой говорить пока преждевременно

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Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова высказала мнение, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пока не будет завершать карьеру.
Радионова считает, что о завершении карьеры Загитовой говорить пока преждевременно
  • globallookpress.com

«Никто не знает, планирует Алина Загитова завершать карьеру или нет, всё зависит только от неё, её желания или нежелания снова вливаться в соревновательную жизнь. Всё-таки я думаю, что о завершении карьеры говорить пока преждевременно. Это сильная спортсменка, у которой есть все титулы. Сейчас всё будет зависеть только от её мотивации», — цитирует Радионову ТАСС.

18-летняя Загитова снялась с контрольных прокатов национальной команды. Спортсменка объяснила своё решение желанием сконцентрироваться на участии в шоу «Ледниковый период».

Ранее Авербух заявил, что решение Загитовой сняться с прокатов сборной не связано с «Ледниковым периодом».

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